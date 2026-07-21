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Жилье, пенсии и не только: Зеленский подписал закон о правах переселенцев

16:20 21.07.2026 Вт
2 мин
В Украине заработает закон о защите прав внутренних переселенцев
aimg Елена Бджола
Жилье, пенсии и не только: Зеленский подписал закон о правах переселенцев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flicr.com.photos)
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21 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 12301 об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Есть много новшеств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.

Новый закон о правах переселенцев подписан

Закон вводит:

  • новые механизмы государственной поддержки,
  • гарантии жилищных прав,
  • электронный кабинет ВПЛ,
  • комплексный подход к адаптации и интеграции переселенцев.

Напомним, 1 июля Рада поддержала законопроект № 12301 во втором чтении и в целом. За это проголосовало 307 нардепов.

Что изменилось

Новый закон впервые закрепляет на законодательном уровне понятие:

  • "адаптация",
  • "интеграция",
  • "реинтеграция" ВПЛ.

Также закон № 12301 определяет обязательные меры поддержки на каждом из этих этапов.

К тому же государственная помощь будет оказываться на основе оценки потребностей ВПЛ и в зависимости от уровня их интеграции в громаду.

Закон о правах ВПЛ: детали

Документ содержит следующие положения:

  • Гарантии пенсионного обеспечения: для переселенцев не могут применяться дополнительные или отличные требования по назначению, выплате или перерасчету пенсий, ограничивающих их права по сравнению с общим порядком.
  • Создание электронного кабинета ВПЛ: через него можно пройти оценку потребностей и получить необходимые государственные услуги.
  • Закрепление долга государства обеспечивать жилищные права переселенцев: через временное жилье, долгосрочную аренду, льготное кредитование и механизмы рефинансирования.
  • Дети-ВПЛ: гарантия права на получение образования по месту фактического проживания или в перемещенных учебных заведениях.

Закон определяет:

  • полномочия органов власти в сфере поддержки переселенцев,
  • ответственное за государственную политику министерство,
  • усиливает гражданские права: участие в принятии решений на местном уровне через Советы ВПЛ.

Закон о защите прав переселенцев вступит в силу через три месяца со дня его опубликования – с октября 2026 года.

Напомним, что в июле Кабмин обновил порядок функционирования мест временного проживания ВПЛ. Есть изменения в условиях поселения, мониторинга жилья и оснований для выселения.

Семьи, получившие статус ВПЛ еще в 2014 году, но не перемещавшиеся повторно после полномасштабного вторжения, могут получить отказ в назначении помощи на детей.

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