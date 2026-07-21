Жилье, пенсии и не только: Зеленский подписал закон о правах переселенцев
21 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 12301 об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Есть много новшеств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.
Новый закон о правах переселенцев подписан
Закон вводит:
- новые механизмы государственной поддержки,
- гарантии жилищных прав,
- электронный кабинет ВПЛ,
- комплексный подход к адаптации и интеграции переселенцев.
Напомним, 1 июля Рада поддержала законопроект № 12301 во втором чтении и в целом. За это проголосовало 307 нардепов.
Что изменилось
Новый закон впервые закрепляет на законодательном уровне понятие:
- "адаптация",
- "интеграция",
- "реинтеграция" ВПЛ.
Также закон № 12301 определяет обязательные меры поддержки на каждом из этих этапов.
К тому же государственная помощь будет оказываться на основе оценки потребностей ВПЛ и в зависимости от уровня их интеграции в громаду.
Закон о правах ВПЛ: детали
Документ содержит следующие положения:
- Гарантии пенсионного обеспечения: для переселенцев не могут применяться дополнительные или отличные требования по назначению, выплате или перерасчету пенсий, ограничивающих их права по сравнению с общим порядком.
- Создание электронного кабинета ВПЛ: через него можно пройти оценку потребностей и получить необходимые государственные услуги.
- Закрепление долга государства обеспечивать жилищные права переселенцев: через временное жилье, долгосрочную аренду, льготное кредитование и механизмы рефинансирования.
- Дети-ВПЛ: гарантия права на получение образования по месту фактического проживания или в перемещенных учебных заведениях.
Закон определяет:
- полномочия органов власти в сфере поддержки переселенцев,
- ответственное за государственную политику министерство,
- усиливает гражданские права: участие в принятии решений на местном уровне через Советы ВПЛ.
Закон о защите прав переселенцев вступит в силу через три месяца со дня его опубликования – с октября 2026 года.
Напомним, что в июле Кабмин обновил порядок функционирования мест временного проживания ВПЛ. Есть изменения в условиях поселения, мониторинга жилья и оснований для выселения.
Семьи, получившие статус ВПЛ еще в 2014 году, но не перемещавшиеся повторно после полномасштабного вторжения, могут получить отказ в назначении помощи на детей.