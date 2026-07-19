Часть ВПО потеряет право на временное жилье: какие причины

Правительство обновило порядок функционирования мест временного проживания ВПО. Новые правила относятся к условиям поселения, мониторингу жилья и основаниям для выселения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №728 .

Главное

перед поселением жилье будет проходить обязательную проверку;

договор будут заключаться на 6 месяцев с возможностью продления;

выселить могут за нарушение условий или наличие собственного жилья;

Как теперь будут проверять жилье

Перед включением объекта в список мест временного проживания администрации должны проверять, соответствует ли он минимальным стандартам.

К мониторингу условий проживания теперь могут привлекать представителей органов власти, международных организаций, общественных объединений и самих ВПО – с их согласия. Результаты проверок будут передавать руководителям мест проживания, балансодержателям и Минсоцполитики, чтобы на их основе устранять нарушения.

Что изменится в оформлении договоров

Право пользования жильем будет возникать на основании договора, который должен быть заключен не позднее дня вселения, а если у человека отсутствуют документы - максимум в течение 90 дней.

В период военного положения для поселения разрешено использовать цифровые документы - е-паспорт, зарубежный е-паспорт или документ в приложении "Дія".

Договор будут заключаться на шесть месяцев с возможностью продления.

За что могут выселить из временного жилья

Основанием для прекращения проживания может стать:

систематическое нарушение условий договора;

предоставление недостоверной информации;

наличие собственного жилья;

отсутствие в месте жительства более 60 дней без уважительных причин;

исключение объекта из списка мест временного проживания.

Отдельная норма касается трудоспособных неработающих ВПО: если лицо в течение трех месяцев после заключения договора не трудоустроится, не зарегистрируется как безработное или не примет другие меры для занятости, это может стать основанием для расторжения договора.

После прекращения права пользования жильем человек должен покинуть помещение в течение 15 дней, если иное не предусмотрено договором.

Кто имеет первоочередное право на жительство

Приоритет при поселении и продлении проживания будет иметь:

многодетные семьи;

семьи с детьми;

ветераны и участники боевых действий;

семьи погибших Защитников и Защитниц;

лица с инвалидностью;

беременные женщины;

пожилые люди;

ВПО, чье жилье было уничтожено или повреждено.

Администрации должны уведомлять жителей о переселении не позднее чем за четыре недели до смены места жительства, за исключением чрезвычайных ситуаций или непригодности объекта.