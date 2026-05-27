iPhone сможет снимать под водой без аксессуаров: что известно о новой разработке Apple

Apple зарегистрировала новый патент на уникальную оптическую систему, которая позволит смартфонам iPhone делать качественные снимки под водой без использования громоздких сторонних аксессуаров. Технология призвана полностью устранить искажения изображения и защитить модули камер от влаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патент Apple .

В чем заключается суть проблемы

Пользователи уже давно используют сторонние аксессуары для подводной съемки на iPhone, однако все они имеют существенный недостаток. Традиционные защитные купольные порты (dome ports) для объективов являются слишком большими, неудобными и часто сами становятся причиной оптических искажений во время погружения.

В патенте под названием "Plurality Of Optical Centers In A Unified Free Form, Hemispherical Optic" инженеры Apple предложили решение - создать "максимально тонкую и изящную систему защиты, которая сможет легко поместиться в обычный чехол для смартфона".

Как работает новая бесшовная технология

Вместо установки отдельных защитных куполов на каждый из нескольких объективов iPhone, Apple предлагает использовать один сплошной защитный слой. Этот элемент одновременно будет выполнять роль внешней линзы для всех имеющихся камер смартфона.

Деталь патента, показывающая тонкий дополнительный слой, наложенный на линзы для защиты (скриншот: Apple)

Главные особенности изобретения

Универсальная форма: если камеры расположены на плоской поверхности, защитная оптика будет преимущественно плоской. Если же модули разместят на изогнутой поверхности, единое стекло точно будет повторять этот изгиб.

Отсутствие швов: деталь будет изготавливаться из одного куска материала, а это полностью исключает использование клея, швов или других соединительных элементов.

Максимальная герметичность: отсутствие стыков минимизирует риск попадания воды внутрь и устраняет дефекты изображения, которые обычно возникают из-за клея или швов.

Apple предлагает использовать несколько линз вместе и защищать их одним общим водным барьером (скриншот: Apple)

Кто разрабатывает новую оптику?

Согласно документации, которая содержит шесть страниц схем и четыре страницы подробного описания, Apple удалось создать компактный формат защиты. Из-за специфики конструкции компания вряд ли будет делать такой элемент частью корпуса каждого серийного iPhone, однако технология оптимально подходит для создания фирменных тонких подводных чехлов.

Авторами патента указаны два инженера - Райан М. Шеридан и Бенджамин Д. Бакнер. Интересно, что Бакнер известен своими исследованиями для Apple, которые касались устранения оптического искажения типа "рыбий глаз" (fisheye).