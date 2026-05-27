Apple тестирует iOS 26.6: обновление уже влияет на безопасность iPhone

Компания Apple без лишней огласки начала тестирование следующего крупного обновления операционных систем iOS 26.6, iPadOS 26.6, watchOS 26.6 и macOS 26.6. Свежий апдейт создан для исправления критических ошибок и улучшения безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacWorld .

Что нового появится в iOS 26.6?

Новая серия прошивок 26.6 сосредоточена на внутренней стабильности устройств, поэтому масштабных визуальных изменений или новых инструментов ждать не стоит. Однако разработчики готовят операционную систему к поддержке новых гаджетов, которые компания планирует показать на летней конференции WWDC 26.

В первой тестовой сборке для iPhone нашли только одну заметную функцию. Apple добавила специальное системное оповещение, которое будет предупреждать пользователей, когда они будут приближаться к максимальному лимиту заблокированных телефонных номеров. Если во время тестов в коде найдут другие инструменты, систему обновят.

Как установить официальную бета-версию?

Владельцы iPhone могут протестировать систему бесплатно. Для этого не нужно иметь платный аккаунт разработчика.

Чтобы настроить получение обновлений, выполните следующие шаги:

перейдите на официальную страницу Apple Beta и зарегистрируйтесь с помощью своего Apple ID;

войдите в систему Программы бета-тестирования программного обеспечения;

нажмите кнопку регистрации своего iOS-устройства;

откройте "Параметры" на iPhone, перейдите в раздел "Общие", а затем - "Обновление ПО";

в пункте "Бета-обновления" выберите строку iOS Public Beta.

Нужная функция может появиться в настройках телефона не сразу, а через несколько минут после завершения регистрации на сайте.

Инструкция для установки версии для разработчиков

Если вы хотите получать самые первые сборки для разработчиков, вам понадобится соответствующая учетная запись. Сейчас Apple позволяет создать ее совершенно бесплатно через официальные инструменты Xcode или специальное мобильное приложение.

Для активации прошивки через смартфонзагрузите программу Apple Developer из магазина App Store. После этого откройте приложение, перейдите во вкладку "Учетная запись" и введите данные своего обычного Apple ID. Система автоматически добавит ваш смартфон в список тестовых устройств.