Головна » Бізнес » Tech

iPhone зможе знімати під водою без аксесуарів: що відомо про нову розробку Apple

14:12 27.05.2026 Ср
3 хв
Компанія планує вивести мобільну фотографію на новий рівень
aimg Ольга Завада
iPhone зможе знімати під водою без аксесуарів: що відомо про нову розробку Apple Apple змінить конструкцію камер в iPhone (фото: Unsplash)
Apple зареєструвала новий патент на унікальну оптичну систему, яка дозволить смартфонам iPhone робити якісні знімки під водою без використання громіздких сторонніх аксесуарів. Технологія покликана повністю усунути спотворення зображення та захистити модулі камер від вологи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патент Apple.

У чому полягає суть проблеми

Користувачі вже давно використовують сторонні аксесуари для підводної зйомки на iPhone, проте всі вони мають суттєвий недолік. Традиційні захисні купольні порти (dome ports) для об'єктивів є занадто великими, незручними та часто самі стають причиною оптичних спотворень під час занурення.

У патенті під назвою "Plurality Of Optical Centers In A Unified Free Form, Hemispherical Optic" інженери Apple запропонували рішення - створити "максимально тонку та витончену систему захисту, яка зможе легко поміститися у звичайний чохол для смартфона".

Як працює нова безшовна технологія

Замість встановлення окремих захисних куполів на кожен із кількох об'єктивів iPhone, Apple пропонує використовувати один суцільний захисний шар. Цей елемент одночасно виконуватиме роль зовнішньої лінзи для всіх наявних камер смартфона.

iPhone зможе знімати під водою без аксесуарів: що відомо про нову розробку AppleДеталь патенту, що показує тонкий додатковий шар, накладений на лінзи для захисту (скриншот: Apple)

Головні особливості винаходу

Універсальна форма: якщо камери розташовані на плоскій поверхні, захисна оптика буде переважно плоскою. Якщо ж модулі розмістять на вигнутій поверхні, єдине скло точно повторюватиме цей вигин.

Відсутність швів: деталь виготовлятимуть з одного шматка матеріалу, а це повністю виключає використання клею, швів або інших сполучних елементів.

Максимальна герметичність: відсутність стиків мінімізує ризик потрапляння води всередину та усуває дефекти зображення, які зазвичай виникають через клей чи шви.

iPhone зможе знімати під водою без аксесуарів: що відомо про нову розробку AppleApple пропонує використовувати декілька лінз разом та захищати їх одним загальним водним бар'єром (скриншот: Apple)

Хто розробляє нову оптику?

Згідно з документацією, яка містить шість сторінок схем та чотири сторінки детального опису, Apple вдалося створити компактний формат захисту. Через специфіку конструкції компанія навряд чи робитиме такий елемент частиною корпусу кожного серійного iPhone, проте технологія оптимально підходить для створення фірмових тонких підводних чохлів.

Авторами патенту зазначені два інженери - Раян М. Шерідан та Бенджамін Д. Бакнер. Цікаво, що Бакнер відомий своїми дослідженнями для Apple, які стосувалися усунення оптичного спотворення типу "риб’яче око" (fisheye).

