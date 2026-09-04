iPhone Ultra за 3000 долларов: Apple готовит самые дорогие смартфоны в истории

Новые iPhone 18 Pro могут существенно подорожать из-за резкого роста цен на память. По прогнозу аналитиков, базовая модель с 256 ГБ будет стоить от 1209 до 1319 долларов - на 10-20 процентов дороже предшественника.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет TrendForce.
С момента выхода iPhone 17 Pro расходы Apple на закупку чипов памяти выросли на 400 процентов.
Даже, несмотря на попытки компании договориться о снижении цен на другие комплектующие, компенсировать такое удорожание оказалось практически невозможно.
Аналитики отмечают, что даже при повышении розничных цен Apple будет вынуждена согласиться на низшую маржу прибыли и взять на себя часть дополнительных расходов, чтобы сохранить спрос среди покупателей.
Несмотря на более высокую цену, фирменные смартфоны техногиганта получат ряд существенных аппаратных улучшений.
Каких именно?
Новый процессор: чипсет Apple A20 Pro с усовершенствованной системой охлаждения.
Камеры: основная камера с 48-мегапиксельным датчиком и переменной диафрагмой, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 24-мегапиксельная фронтальная камера.
Память и дисплей: 12 ГБ оперативной памяти, от 256 ГБ до 2 ТБ флэш-памяти и LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц.
Аккумулятор: увеличенная емкость батареи для более длительной автономности.
Особое внимание аналитики уделили совершенно новой модели - складному iPhone Ultra.
Ожидается, что базовая цена этой модели будет колебаться от 2099 до 2299 долларов. В то же время, самая дорогая конфигурация с накопителем на 2 терабайта может пересечь отметку в 3000 долларов.
При этом, по данным источников, складная модель не будет иметь отдельного 48-мегапиксельного телеобъектива.