iPhone Ultra за 3000 долларов: Apple готовит самые дорогие смартфоны в истории

Почему цены растут?

С момента выхода iPhone 17 Pro расходы Apple на закупку чипов памяти выросли на 400 процентов.

Даже, несмотря на попытки компании договориться о снижении цен на другие комплектующие, компенсировать такое удорожание оказалось практически невозможно.

Аналитики отмечают, что даже при повышении розничных цен Apple будет вынуждена согласиться на низшую маржу прибыли и взять на себя часть дополнительных расходов, чтобы сохранить спрос среди покупателей.

Технические обновления iPhone 18 Pro

Несмотря на более высокую цену, фирменные смартфоны техногиганта получат ряд существенных аппаратных улучшений.

Каких именно?

Новый процессор: чипсет Apple A20 Pro с усовершенствованной системой охлаждения.

Камеры: основная камера с 48-мегапиксельным датчиком и переменной диафрагмой, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 24-мегапиксельная фронтальная камера.

Память и дисплей: 12 ГБ оперативной памяти, от 256 ГБ до 2 ТБ флэш-памяти и LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц.

Аккумулятор: увеличенная емкость батареи для более длительной автономности.

Первый складной iPhone Ultra: оправдана ли ожидаемая стоимость?

Особое внимание аналитики уделили совершенно новой модели - складному iPhone Ultra.

Ожидается, что базовая цена этой модели будет колебаться от 2099 до 2299 долларов. В то же время, самая дорогая конфигурация с накопителем на 2 терабайта может пересечь отметку в 3000 долларов.

При этом, по данным источников, складная модель не будет иметь отдельного 48-мегапиксельного телеобъектива.