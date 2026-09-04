iPhone Ultra за 3000 доларів: Apple готує найдорожчі смартфони в історії

Чому ціни зростають?

З моменту виходу iPhone 17 Pro витрати Apple на закупівлю чипів пам'яті зросли на 400 відсотків.

Навіть попри спроби компанії домовитися про зниження цін на інші комплектуючі, компенсувати таке подорожчання виявилося практично неможливо.

Аналітики зазначають, що навіть за умови підвищення роздрібних цін Apple буде змушена погодитися на нижчу маржу прибутку та взяти на себе частину додаткових витрат, аби зберегти попит серед покупців.

Технічні оновлення iPhone 18 Pro

Попри вищу ціну, фірмові смартфони техногіганта отримають низку суттєвих апаратних покращень.

Яких саме?

Новий процесор: чіпсет Apple A20 Pro із вдосконаленою системою охолодження.

Камери: основна камера з 48-мегапіксельним датчиком і змінною діафрагмою, 48-мегапіксельний надширококутний модуль та 24-мегапіксельна фронтальна камера.

Пам'ять та дисплей: 12 ГБ оперативної пам'яті, від 256 ГБ до 2 ТБ флеш-пам'яті та LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц.

Акумулятор: збільшена ємність батареї для тривалішої автономності.

Перший складаний iPhone Ultra: чи виправдана очікувана вартість?

Особливу увагу аналітики приділили абсолютно новій моделі - складаному iPhone Ultra.

Очікується, що базова ціна цієї моделі коливатиметься від 2099 до 2299 доларів. Водночас найдорожча конфігурація з накопичувачем на 2 терабайти може перетнути позначку в 3000 доларів.

При цьому, за даними джерел, складана модель не матиме окремого 48-мегапіксельного телеоб'єктива.