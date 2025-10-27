ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

iPhone Air 2 может стать самым популярным смартфоном Apple в 2026 году: названа причина

Понедельник 27 октября 2025 14:45
UA EN RU
iPhone Air 2 может стать самым популярным смартфоном Apple в 2026 году: названа причина iPhone Air 2 может стать хитом благодаря двум ключевым преимуществам (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Осенью следующего года ожидается выход iPhone Air 2, который, по слухам, получит сразу два преимущества и может стать одним из самых популярных смартфонов Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Новая позиция в линейке

По информации нескольких источников, Apple готовит масштабное обновление своей линейки iPhone. В следующем году компания представит сразу четыре модели: iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и гибкий iPhone Ultra.

При этом базовой версии iPhone 18 осенью не будет - ее запуск перенесли на весну 2027 года, чтобы не перегружать линейку. Это значит, что именно iPhone Air 2 станет самым доступным флагманом осеннего сезона и получит весь маркетинговый фокус компании.

Для большинства пользователей, выбирающих "новый, но доступный" iPhone, это сделает Air 2 естественным выбором.

Доверие пользователей и доработанный дизайн

Первое поколение iPhone Air многие воспринимали с осторожностью - опасались слабой батареи, гибкости корпуса и потери камер. Модель вызывала интерес, но считалась "экспериментальной".

Тем не менее, смартфон превзошел все ожидания, и те, кто уже успел им воспользоваться, остались довольны. За год устройство получило положительные отзывы, и этот эффект "сарафанного радио" станет важным преимуществом для iPhone Air 2.

Кроме того, как показывает практика, второе поколение новых продуктов Apple обычно получает заметные улучшения. Хотя точных данных о новых функциях пока нет, эксперты уверены, что компания учтет обратную связь и устранит опасения, из-за которых пользователи отказались от первой модели.

Ранее сообщалось, что Apple готовит серию новых iPhone с необычными функциями и дизайном.

А еще мы писали, что пользователи iPhone 17 столкнулись с проблемой выгорания корпуса и изменения цвета.

Стоит напомнить, что эксперты составили рейтинг худших смартфонов за последние годы, включив в него модели от Samsung, Apple и других брендов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию