iPhone 18 Pro разочаровал в тестах: автономность оказалась ниже обещанной

В некоторых "тяжелых" сценариях новые смартфоны даже уступили прошлогодним моделям.

Громкие обещания Apple против реальности: скрыты на презентации

В ходе анонса разработчики Купертино заверили, что топовый iPhone 18 Pro Max выдержит до 45 часов воспроизведения видео, а базовый iPhone 18 Pro - до 36 часов.

Традиционно точные цифры емкости батареи компания не раскрывает, однако по данным утечек

iPhone 18 Pro Max получил аккумулятор на 5 567 мАч - емкость выросла примерно на 9,4 процента по сравнению с прошлогодней версией.

- емкость выросла примерно на 9,4 процента по сравнению с прошлогодней версией. iPhone 18 Pro оснастили батареей на 4 288 мАч - прирост составил символические 36 мАч.

Основными козырями должен стать новый чипсет Apple A20 Pro и оптимизированная операционная система, однако независимая проверка показала существенное расхождение с рекламными слайдами.

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Игровой провал и соцсети: как вести себя аккумулятор в реальной жизни

Популярный техноблогер Dave2D устроил гаджетам жесткий стресс-тест, сравнив их с линейкой iPhone 17 при зафиксированной яркости дисплея в 600 нит.

При запуске требовательной игры Genshin Impact увеличенная батарея iPhone 18 Pro Max дала выигрыш всего в 23 минуты по сравнению с iPhone 17 Pro Max.

Заметный прогресс есть только в сценариях с низкой нагрузкой: во время скроллинга Reddit новинка выдержала 17 часов 19 минут против 15 часов 36 минут предшественника.

С обычным iPhone 18 Pro ситуация оказалась еще более противоречивой:

в режиме чтения соцсетей смартфон проработал почти на час дольше (14 часов 27 минут против 13 часов 30 минут);

в игре Genshin Impact новый iPhone 18 Pro разрядился на 11 минут быстрее прошлогоднего iPhone 17 Pro.

Как следствие, пользователи, которые рассчитывали на рекордный скачок автономности только за счет нового процессора A20 Pro, реальные показатели новых смартфонов могут разочароваться.