iPhone 18 Pro разочаровал в тестах: автономность оказалась ниже обещанной

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max не оправдали заявлений Apple о рекордной автономности - в реальных тестах прирост времени работы оказался минимальным.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на технического блоггера Dave2D в YouTube .
В некоторых "тяжелых" сценариях новые смартфоны даже уступили прошлогодним моделям.
В ходе анонса разработчики Купертино заверили, что топовый iPhone 18 Pro Max выдержит до 45 часов воспроизведения видео, а базовый iPhone 18 Pro - до 36 часов.
Традиционно точные цифры емкости батареи компания не раскрывает, однако по данным утечек
Основными козырями должен стать новый чипсет Apple A20 Pro и оптимизированная операционная система, однако независимая проверка показала существенное расхождение с рекламными слайдами.
Популярный техноблогер Dave2D устроил гаджетам жесткий стресс-тест, сравнив их с линейкой iPhone 17 при зафиксированной яркости дисплея в 600 нит.
При запуске требовательной игры Genshin Impact увеличенная батарея iPhone 18 Pro Max дала выигрыш всего в 23 минуты по сравнению с iPhone 17 Pro Max.
Заметный прогресс есть только в сценариях с низкой нагрузкой: во время скроллинга Reddit новинка выдержала 17 часов 19 минут против 15 часов 36 минут предшественника.
С обычным iPhone 18 Pro ситуация оказалась еще более противоречивой:
Как следствие, пользователи, которые рассчитывали на рекордный скачок автономности только за счет нового процессора A20 Pro, реальные показатели новых смартфонов могут разочароваться.