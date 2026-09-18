iPhone 18 Pro розчарував у тестах: автономність виявилася нижчою за обіцяну

У деяких "важких" сценаріях нові смартфони навіть поступилися торішнім моделям.

Гучні обіцянки Apple проти реальності: що приховали на презентації

Під час анонсу розробники Купертіно запевнили, що топовий iPhone 18 Pro Max витримає до 45 годин відтворення відео, а базовий iPhone 18 Pro - до 36 годин.

Традиційно точні цифри ємності батареї компанія не розкриває, проте за даними витоків

iPhone 18 Pro Max отримав акумулятор на 5 567 мАг - ємність зросла приблизно на 9,4 відсотка порівняно з торішньою версією.

- ємність зросла приблизно на 9,4 відсотка порівняно з торішньою версією. iPhone 18 Pro оснастили батареєю на 4 288 мАг - приріст склав символічні 36 мАг.

Основними козирями мали стати новий чипсет Apple A20 Pro та оптимізована операційна система, проте незалежна перевірка показала суттєву розбіжність із рекламними слайдами.

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Ігровий провал та соцмережі: як поводиться акумулятор у реальному житті

Популярний техноблогер Dave2D влаштував гаджетам жорсткий стрес-тест, порівнявши їх із лінійкою iPhone 17 при зафіксованій яскравості дисплея в 600 ніт.

Під час запуску вимогливої гри Genshin Impact збільшена батарея iPhone 18 Pro Max дала виграш усього в 23 хвилини порівняно з iPhone 17 Pro Max.

Помітний прогрес є лише в сценаріях із низьким навантаженням: під час скролінгу Reddit новинка витримала 17 годин 19 хвилин проти 15 годин 36 хвилин у попередника.

Зі звичайним iPhone 18 Pro ситуація виявилася ще більш суперечливою:

у режимі читання соцмереж смартфон пропрацював майже на годину довше (14 годин 27 хвилин проти 13 годин 30 хвилин);

у грі Genshin Impact новий iPhone 18 Pro розрядився на 11 хвилин швидше, ніж торішній iPhone 17 Pro.

Як наслідок, ті користувачі, які розраховували на рекордний стрибок автономності лише за рахунок нового процесора A20 Pro, реальні показники нових смартфонів можуть розчаруватися.