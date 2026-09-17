Возвращение спустя 18 лет: Apple разрабатывает ИИ-сервер на базе чипов M8 Ultra
Apple рассматривает возможность возвращения на рынок корпоративного серверного оборудования, которое она оставила в 2011 году после снятия с производства линейки Xserve.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Information.
Корпорация разрабатывает специализированный сервер для ИИ вычислений на базе перспективных процессоров M8 Ultra с возможным запуском в 2029 году.
Проект подразумевает использование технологии высокоскоростного соединения NVLink Fusion от Nvidia, а его поддержку осуществляет новый CEO Apple Джон Тернус.
Технические характеристики и конфигурации
Новое устройство разрабатывается для решения задач инференса и массовых параллельных вычислений.
Процессорная база: сервер будет работать на чипах M8 Ultra, находящихся на несколько поколений впереди актуальных чипов M5 Ultra.
Конфигурации: предусмотрено два варианта систем - с двумя или четырьмя объединенными чипами M8 Ultra.
Форм-фактор: оборудование разрабатывается под стандартные серверные стойки 1U или 2U - это потребует от инженеров создания новой компактной системы охлаждения.
Интерконнект от Nvidia: компании обсуждают интеграцию шины NVLink Fusion, которая позволяет объединять несколько процессоров в единый высокоскоростной кластер с минимальной задержкой передачи данных.
Спрос оправдывает?
Решение о создании корпоративного сервера обусловлено ажиотажным спросом на Mac mini и Mac Studio со стороны ведущих ИИ-лабораторий.
Компания OpenAI закупила десятки тысяч настольных компьютеров Mac для обучения ШИ-агентов методом подкрепления.
В свою очередь, Anthropic арендует Mac mini из-за облачной инфраструктуры Amazon Web Services.
Аналитики делают вывод: рост продаж Mac в сочетании со спецификой ИИ-вычислений показал ограниченность потребительских устройств для масштабных корпоративных задач.
Риски проекта и вызовы индустрии
Проект находится на ранней стадии разработки и может быть отменен или изменен в планируемый релиз в 2029 году.
Главными вызовами для Apple остаются
Сложная логистика и охлаждение: размещение сверхмощных чипов Ultra в тонком стойком корпусе требует кардинальной переработки систем теплоотвода.
Дефицит на рынке полупроводников: глобальный дефицит чипов памяти, вызванный массовым строительством дата-центров для искусственного интеллекта, уже привел к росту цен на потребительскую электронику и может осложнить поставки компонентов для серверного оборудования.