Возвращение спустя 18 лет: Apple разрабатывает ИИ-сервер на базе чипов M8 Ultra

Apple рассматривает возможность возвращения на рынок корпоративного серверного оборудования, которое она оставила в 2011 году после снятия с производства линейки Xserve.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Information .

Корпорация разрабатывает специализированный сервер для ИИ вычислений на базе перспективных процессоров M8 Ultra с возможным запуском в 2029 году.

Проект подразумевает использование технологии высокоскоростного соединения NVLink Fusion от Nvidia, а его поддержку осуществляет новый CEO Apple Джон Тернус.

Технические характеристики и конфигурации

Новое устройство разрабатывается для решения задач инференса и массовых параллельных вычислений.

Процессорная база: сервер будет работать на чипах M8 Ultra, находящихся на несколько поколений впереди актуальных чипов M5 Ultra.

Конфигурации: предусмотрено два варианта систем - с двумя или четырьмя объединенными чипами M8 Ultra.

Форм-фактор: оборудование разрабатывается под стандартные серверные стойки 1U или 2U - это потребует от инженеров создания новой компактной системы охлаждения.

Интерконнект от Nvidia: компании обсуждают интеграцию шины NVLink Fusion, которая позволяет объединять несколько процессоров в единый высокоскоростной кластер с минимальной задержкой передачи данных.

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Спрос оправдывает?

Решение о создании корпоративного сервера обусловлено ажиотажным спросом на Mac mini и Mac Studio со стороны ведущих ИИ-лабораторий.

Компания OpenAI закупила десятки тысяч настольных компьютеров Mac для обучения ШИ-агентов методом подкрепления.

В свою очередь, Anthropic арендует Mac mini из-за облачной инфраструктуры Amazon Web Services.

Аналитики делают вывод: рост продаж Mac в сочетании со спецификой ИИ-вычислений показал ограниченность потребительских устройств для масштабных корпоративных задач.

Риски проекта и вызовы индустрии

Проект находится на ранней стадии разработки и может быть отменен или изменен в планируемый релиз в 2029 году.

Главными вызовами для Apple остаются

Сложная логистика и охлаждение: размещение сверхмощных чипов Ultra в тонком стойком корпусе требует кардинальной переработки систем теплоотвода.

Дефицит на рынке полупроводников: глобальный дефицит чипов памяти, вызванный массовым строительством дата-центров для искусственного интеллекта, уже привел к росту цен на потребительскую электронику и может осложнить поставки компонентов для серверного оборудования.