Apple убрала из iPhone 17 Pro популярную функцию, которая была на всех предыдущих моделях
iPhone 17 Pro предлагает заметно улучшенную камеру по сравнению с предыдущими моделями, такими как iPhone 16 Pro. Однако в официальном документе поддержки Apple подтверждается, что одна из функций приложения "Камера" была удалена: теперь ночной режим недоступен при съемке в портретном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Пропажа ночного режима в портретном режиме
Каждый год Apple обновляет возможности камеры iPhone, и iPhone 17 Pro не стал исключением. Смартфон получил новую фронтальную камеру Center Stage, тройку 48-Мп камер Fusion на задней панели и множество новых программных функций, включая Dual Capture.
Но пользователи заметили пропажу одной функции: ночной режим больше нельзя использовать в портретном режиме. Режим "Портрет" давно пользуется популярностью, а для съемки в условиях низкой освещенности ночной режим обеспечивал качественные фотографии.
Согласно официальному документу поддержки Apple, список совместимых моделей, где доступен ночной режим в портретном режиме, включает:
- iPhone 16 Pro и Pro Max
- iPhone 15 Pro и Pro Max
- iPhone 14 Pro и Pro Max
- iPhone 13 Pro и Pro Max
- iPhone 12 Pro и Pro Max.
Примечательно, что функция, доступная на всех Pro-моделях с 2020 года, внезапно исчезла в iPhone 17 Pro. Возможно, если пользователи выразят недовольство, Apple вернет ее в одном из будущих обновлений программного обеспечения.
В то же время стоит учитывать, что активные пользователи портретного режима могут столкнуться с ухудшением функционала при переходе на iPhone 17 Pro.
