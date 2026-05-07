iPhone 18 Pro получит дисплеи нового поколения: что это даст пользователям

10:05 07.05.2026 Чт
2 мин
Корейские техногиганты обеспечат основные объемы OLED-панелей для премиальной линейки смартфонов Apple
aimg Ольга Завада
iPhone 18 Pro получит дисплеи нового поколения: что это даст пользователям Apple выбрала разработчиков дисплеев для iPhone 18 Pro
Apple готовится к массовому производству дисплеев для iPhone 18 Pro и Pro Max. Компания решила доверить выпуск экранов для премиальных моделей проверенным партнерам - Samsung Display и LG Display. Китайская компания BOE, несмотря на попытки зайти в этот сегмент, не смогла достичь высокого уровня технологичности, чтобы составить достойную конкуренцию.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Elec.

Что получат пользователи?

Использование усовершенствованных панелей LTPO+ (низкотемпературный поликристаллический оксид) подарит владельцам новых iPhone два заметных преимущества:

Больше автономности: технология LTPO+ потребляет значительно меньше энергии - это позволит iPhone 18 Pro работать дольше на одном заряде даже при активном экране.

Защита от выгорания: новые панели менее уязвимы к появлению остаточных изображений на дисплее.

Также улучшенная структура панелей обеспечивает равномерную подсветку и более точную передачу цветов по всей площади дисплея.

Почему BOE не получила заказ?

Хотя китайская компания BOE недавно получила разрешение на поставку экранов для iPhone 17 Pro, с новым поколением возникли трудности. Технология LTPO+ требует чрезвычайно высокой точности производства. Сейчас BOE не может обеспечить стабильное качество и нужное количество исправных панелей, чтобы удовлетворить аппетиты Apple.

Эксперты отмечают, что в будущем технологические барьеры будут только расти, поскольку Apple планирует внедрить технологию LTPO во все модели линейки iPhone 18. По мнению аналитиков, это заставит китайских производителей "или осуществить технологический скачок, или окончательно перейти в разряд поставщиков второго эшелона".

Сейчас Apple использует BOE только для бюджетных или старых моделей (например, iPhone 14, 16e и 17e). Это позволяет компании маневрировать во время переговоров о цене с основными корейскими поставщиками.

Ожидания рынка

Только за 2026 год Samsung Display отгрузит около 146 млн OLED-панелей для Apple, а LG Display - более 82 млн. Для сравнения, доля BOE составит лишь 35 млн единиц, и почти все они предназначены для более дешевых устройств. Такое распределение гарантирует Apple стабильность поставок и страхует от задержек выхода новых моделей iPhone осенью.

