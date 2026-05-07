iPhone 18 Pro отримає дисплеї нового покоління: що це дасть користувачам

Apple готується до масового виробництва дисплеїв для iPhone 18 Pro та Pro Max. Компанія вирішила довірити випуск екранів для преміальних моделей перевіреним партнерам - Samsung Display та LG Display. Китайська компанія BOE, попри спроби зайти у цей сегмент, не змогла досягнути високого рівня технологічності, щоби скласти гідну конкуренцію.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Elec .

Що отримають користувачі?

Використання вдосконалених панелей LTPO+ (низькотемпературний полікристалічний оксид) подарує власникам нових iPhone дві помітні переваги:

Більше автономності: технологія LTPO+ споживає значно менше енергії - це дозволить iPhone 18 Pro працювати довше на одному заряді навіть при активному екрані.

Захист від вигорання: нові панелі менш вразливі до появи залишкових зображень на дисплеї.

Також покращена структура панелей забезпечує рівномірніше підсвічування та точнішу передачу кольорів по всій площі дисплея.

Чому BOE не отримала замовлення?

Хоча китайська компанія BOE нещодавно отримала дозвіл на постачання екранів для iPhone 17 Pro, з новим поколінням виникли труднощі. Технологія LTPO+ вимагає надзвичайно високої точності виробництва. Наразі BOE не може забезпечити стабільну якість та потрібну кількість справних панелей, щоб задовольнити апетити Apple.

Експерти зазначають, що у майбутньому технологічні бар'єри лише зростатимуть, оскільки Apple планує впровадити технологію LTPO у всі моделі лінійки iPhone 18. На думку аналітиків, це змусить китайських виробників "або здійснити технологічний стрибок, або остаточно перейти у розряд постачальників другого ешелону".

Наразі Apple використовує BOE лише для бюджетних або старіших моделей (наприклад, iPhone 14, 16e та 17e). Це дозволяє компанії маневрувати під час переговорів про ціну з основними корейськими постачальниками.

Очікування ринку

Лише за 2026 рік Samsung Display відвантажить близько 146 млн OLED-панелей для Apple, а LG Display - понад 82 млн. Для порівняння, частка BOE складе лише 35 млн одиниць, і майже всі вони призначені для дешевших пристроїв. Такий розподіл гарантує Apple стабільність поставок і страхує від затримок виходу нових моделей iPhone восени.