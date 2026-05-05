Apple ввела шифрование для чатов с Android-устройствами: в чем преимущество

10:05 05.05.2026 Вт
2 мин
Компания закрыла главную "дыру" в безопасности сообщений
aimg Ольга Завада
Apple защитит коммуникацию с гаджетами на Android (фото: Getty Images)
В новой версии iOS 26.5 появилась долгожданная функция, которая делает коммуникацию между владельцами iPhone и Android максимально приватной. Благодаря внедрению сквозного шифрования (E2EE) безопасность кроссплатформенных чатов теперь не уступает фирменному iMessage.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на 95ToGoogle.

Как работает новая защита?

Сквозное шифрование гарантирует, что данные зашифровываются на устройстве отправителя и расшифровываются только получателем. Любые третьи стороны, включая мобильных операторов или разработчиков ПО, не имеют технической возможности прочитать содержание разговора.

Технология реализована на базе стандарта RCS Universal Profile 3.0, Apple разрабатывала его совместно с ассоциацией GSM. Техногигант также интегрировал современный протокол Messaging Layer Security.

Главные преимущества

Индикатор приватности: в приложении Messages возле зашифрованных сообщений будет отображаться иконка замка.

Автоматический режим: функция активна по умолчанию, однако ее можно отключить вручную.

Совместимость: защита сработает, если оба собеседника пользуются сетями операторов, поддерживающих последнюю версию RCS.

Новые возможности для совместных чатов

Помимо безопасности, переход на новый профиль RCS добавляет функции, которые ранее были недоступны при переписке между разными ОС.

Теперь в чатах iPhone-Android можно:

  • Редактировать уже отправленный текст;
  • Полностью удалять сообщения у обоих участников;
  • Использовать кроссплатформенные реакции Tapback;
  • Отвечать на конкретные сообщения внутри диалога.

Где найти нужные настройки

Сейчас функция имеет статус бета-версии и появляется у пользователей постепенно. Проверить наличие защиты можно в параметрах iPhone.

В разделе Сообщения (Messages) появился отдельный пункт RCS Messaging, где отображается статус шифрования и доступные переключатели.

Apple обещает, что развертывание технологии для всех поддерживаемых операторов не займет много времени и произойдет совсем скоро.

