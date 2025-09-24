У iPhone 17 нашли первые проблемы с Wi-Fi: что известно

Новые модели iPhone уже столкнулись с первыми жалобами пользователей. Владельцы iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air сообщают о перебоях в работе Wi-Fi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , специализирующийся на новостях о продукции Apple.

В чем заключается проблема

По словам владельцев, Wi-Fi периодически отключается и снова подключается после разблокировки смартфона. Из-за этого страдает и система CarPlay, которая использует Wi-Fi для работы в автомобиле.

Многие также отмечают, что проблема чаще возникает, когда они носят Apple Watch, привязанные к смартфону и разблокированные, хотя пока не ясно, является ли это обязательным условием сбоя.

Что известно сейчас

Неизвестно, связана ли ошибка с "железом" или с программным обеспечением, однако подобные баги компания обычно устраняет с обновлениями iOS.

Скоро выйдет версия iOS 26.0.1, но пока нет информации, будет ли в ней исправлен этот сбой.

Новый Wi-Fi чип в iPhone 17

Все четыре модели линейки iPhone 17 получили новый чип Apple N1, разработанный компанией для поддержки Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Ранее iPhone использовали чипы Broadcom.

"Многие не знают, что точки доступа Wi-Fi помогают устройству определять местоположение, снижая нагрузку на GPS. Благодаря N1 это можно делать более эффективно и с меньшими затратами энергии", - заявил вице-президент Apple по беспроводным технологиям Арун Матиас про энергоэффективность нового чипа.

В пресс-релизах Apple также отмечала, что новый чип улучшает работу AirDrop и Personal Hotspot. Однако для части пользователей он, похоже, стал причиной перебоев с Wi-Fi.