В океане нашли iPhone украинки спустя два месяца: что с ним стало

iPhone украинки пролежал два месяца на дне Атлантического океана у побережья Тенерифе и неожиданно вернулся к хозяйке в полностью рабочем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Threads .

Смартфон упал в воду во время прогулки на каяках и оказался на глубине около 13 метров. Поиски в тот же день результатов не дали - девушке пришлось заказать новый телефон.

Спустя полтора месяца устройство случайно обнаружил дайвер из Исландии. iPhone находился в водонепроницаемом чехле, что и позволило ему выжить после столь долгого пребывания в океане.

Поздно вечером хозяйке позвонил неизвестный номер в WhatsApp с кодом Исландии. Звонок был принят за спам и сразу заблокирован. Лишь утром девушка заметила сообщение и с удивлением узнала, что ее смартфон действительно найден. Дайвер по имени Мартин связался с ней и уже на следующий день отправил телефон в Германию.

iPhone был в полностью рабочем состоянии (фото: Threads/katemarkevich)

"Я до сих пор не верю в эту историю. Два месяца назад телефон утонул в океане, а теперь он снова у меня в руках", - поделилась хозяйка

Она также назвала несколько уроков, которые вынесла из этой ситуации:

использовать водонепроницаемые чехлы - именно благодаря такому простому аксессуару смартфон сохранился

добавлять устройства в «семью» Apple, чтобы повысить шансы их найти при утере

не всегда звонки с неизвестных номеров ночью - это спам

регулярно делать резервные копии, ведь без находки дайвера все фото и видео были бы утрачены.

История быстро разошлась в соцсетях и стала примером того, насколько иногда неожиданными бывают находки и насколько важную роль играет защита гаджетов.