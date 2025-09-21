ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В океане нашли iPhone украинки спустя два месяца: что с ним стало

Воскресенье 21 сентября 2025 07:30
UA EN RU
В океане нашли iPhone украинки спустя два месяца: что с ним стало iPhone пролежал два месяца на дне океана и включился после возврата хозяйке (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

iPhone украинки пролежал два месяца на дне Атлантического океана у побережья Тенерифе и неожиданно вернулся к хозяйке в полностью рабочем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Threads.

Смартфон упал в воду во время прогулки на каяках и оказался на глубине около 13 метров. Поиски в тот же день результатов не дали - девушке пришлось заказать новый телефон.

Спустя полтора месяца устройство случайно обнаружил дайвер из Исландии. iPhone находился в водонепроницаемом чехле, что и позволило ему выжить после столь долгого пребывания в океане.

Поздно вечером хозяйке позвонил неизвестный номер в WhatsApp с кодом Исландии. Звонок был принят за спам и сразу заблокирован. Лишь утром девушка заметила сообщение и с удивлением узнала, что ее смартфон действительно найден. Дайвер по имени Мартин связался с ней и уже на следующий день отправил телефон в Германию.

В океане нашли iPhone украинки спустя два месяца: что с ним сталоiPhone был в полностью рабочем состоянии (фото: Threads/katemarkevich)

"Я до сих пор не верю в эту историю. Два месяца назад телефон утонул в океане, а теперь он снова у меня в руках", - поделилась хозяйка

Она также назвала несколько уроков, которые вынесла из этой ситуации:

  • использовать водонепроницаемые чехлы - именно благодаря такому простому аксессуару смартфон сохранился
  • добавлять устройства в «семью» Apple, чтобы повысить шансы их найти при утере
  • не всегда звонки с неизвестных номеров ночью - это спам
  • регулярно делать резервные копии, ведь без находки дайвера все фото и видео были бы утрачены.

История быстро разошлась в соцсетях и стала примером того, насколько иногда неожиданными бывают находки и насколько важную роль играет защита гаджетов.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhone
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город