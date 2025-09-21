В океане нашли iPhone украинки спустя два месяца: что с ним стало
iPhone украинки пролежал два месяца на дне Атлантического океана у побережья Тенерифе и неожиданно вернулся к хозяйке в полностью рабочем состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Threads.
Смартфон упал в воду во время прогулки на каяках и оказался на глубине около 13 метров. Поиски в тот же день результатов не дали - девушке пришлось заказать новый телефон.
Спустя полтора месяца устройство случайно обнаружил дайвер из Исландии. iPhone находился в водонепроницаемом чехле, что и позволило ему выжить после столь долгого пребывания в океане.
Поздно вечером хозяйке позвонил неизвестный номер в WhatsApp с кодом Исландии. Звонок был принят за спам и сразу заблокирован. Лишь утром девушка заметила сообщение и с удивлением узнала, что ее смартфон действительно найден. Дайвер по имени Мартин связался с ней и уже на следующий день отправил телефон в Германию.
iPhone был в полностью рабочем состоянии (фото: Threads/katemarkevich)
"Я до сих пор не верю в эту историю. Два месяца назад телефон утонул в океане, а теперь он снова у меня в руках", - поделилась хозяйка
Она также назвала несколько уроков, которые вынесла из этой ситуации:
- использовать водонепроницаемые чехлы - именно благодаря такому простому аксессуару смартфон сохранился
- добавлять устройства в «семью» Apple, чтобы повысить шансы их найти при утере
- не всегда звонки с неизвестных номеров ночью - это спам
- регулярно делать резервные копии, ведь без находки дайвера все фото и видео были бы утрачены.
История быстро разошлась в соцсетях и стала примером того, насколько иногда неожиданными бывают находки и насколько важную роль играет защита гаджетов.
Вас может заинтересовать:
- В Тихом океане затонуло судно с электромобилями
- Тест на производительность iPhone 17 Pro показал неожиданный результат
- Apple прокомментировала проблемы с батареей и нагревом после обновления iOS 26