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Без камер и смартфонов. Ученые научились отслеживать людей по Wi‑Fi: что известно

Четверг 24 июля 2025 18:45
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Без камер и смартфонов. Ученые научились отслеживать людей по Wi‑Fi: что известно Новая технология позволяет отслеживать людей по их взаимодействию с Wi-Fi сигналом (фото:
Автор: Павел Колесник

Если вам казалось, что угроз частной жизни и так достаточно, то это еще не предел. Исследователи из Римского университета Ла Сапиенца представили новую технологию слежки, способную идентифицировать и отслеживать конкретного человека - без камер, телефонов или других устройств. Все, что нужно, - это Wi-Fi.

О том, как работает новая система и какие риски она несет, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Как это возможно

Система WhoFi анализирует, как человеческое тело взаимодействует с Wi-Fi-сигналами. Как ни странно, у каждого человека, по сути, есть "отпечаток тела", который влияет на распространение радиоволн. Это позволяет "распознавать" его при повторном появлении в пространстве - даже в другом помещении.

Технология способна отслеживать перемещения человека внутри помещения и между разными локациями - и все это без визуального контакта. В отличие от камер, Wi-Fi не зависит от освещения и способен "видеть" сквозь стены и другие преграды.

По словам исследователей, точность работы WhoFi достигает 95,5%, если система работает с нейросетью. Для сравнения, ранее подобные эксперименты показывали точность на уровне 75% - этого было недостаточно для надежной слежки.

Технология пока находится в стадии прототипа, но для ее работы не требуется сложное оборудование. Ученые использовали два обычных Wi-Fi-роутера TP-Link N750 - модели среднего класса без поддержки самых новых стандартов.

Примеры возможного использования WhoFi:

  • магазин может"узнать" вернувшегося клиента и автоматически отправить ему скидку
  • злоумышленники или спецслужбы могут отслеживать передвижения человека по городу, включая частные дома, если получат доступ к Wi-Fi-сетям
  • теоретически можно выявлять участников митингов или протестов даже без камер.

Насколько это реально

Сейчас WhoFi - это пока только научный эксперимент. В тестах участвовали 14 человек в разной одежде и с рюкзаками. Хотя точность велика, этого пока недостаточно для судебных доказательств. Но вполне достаточно, чтобы использовать для оперативного отслеживания.

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