У iPhone 17 знайшли перші проблеми з Wi-Fi: що відомо
Нові моделі iPhone вже зіткнулися з першими скаргами користувачів. Власники iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max і iPhone Air повідомляють про перебої в роботі Wi-Fi.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.
У чому полягає проблема
За словами власників, Wi-Fi періодично відключається і знову підключається після розблокування смартфона. Через це страждає і система CarPlay, яка використовує Wi-Fi для роботи в автомобілі.
Багато хто також зазначає, що проблема частіше виникає, коли вони носять Apple Watch, прив'язані до смартфона і розблоковані, хоча поки що не ясно, чи є це обов'язковою умовою збою.
Що відомо зараз
Невідомо, чи пов'язана помилка із "залізом", чи з програмним забезпеченням, однак подібні баги компанія зазвичай усуває з оновленнями iOS.
Скоро вийде версія iOS 26.0.1, але поки що немає інформації, чи буде в ній виправлено цей збій.
Новий Wi-Fi чип в iPhone 17
Усі чотири моделі лінійки iPhone 17 отримали новий чип Apple N1, розроблений компанією для підтримки Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread. Раніше iPhone використовували чіпи Broadcom.
"Багато хто не знає, що точки доступу Wi-Fi допомагають пристрою визначати місце розташування, знижуючи навантаження на GPS. Завдяки N1 це можна робити більш ефективно і з меншими витратами енергії", - заявив віцепрезидент Apple з бездротових технологій Арун Матіас про енергоефективність нового чіпа.
У пресрелізах Apple також зазначала, що новий чип покращує роботу AirDrop і Personal Hotspot. Однак для частини користувачів він, схоже, став причиною перебоїв із Wi-Fi.
