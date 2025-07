Линейка iPhone 17 засветилась на реальных фото: в сети раскрыли все цвета новых моделей

Согласно снимкам, iPhone 17 Pro может выйти в черном, белом, темно-синем и оранжевом цветах. При этом яркий оранжевый оттенок вызывает удивление - такие насыщенные цвета обычно не характерны для премиальной Pro-линейки Apple.

Однако возможно, речь идет о медном цвете, как предполагалось в ранних утечках, а резкость цвета на фото - лишь эффект освещения.

Темно-синий вариант выглядит более привычно для Apple, хотя и он кажется чуть ярче типичных "приглушенных" оттенков компании. Ранее также сообщалось о возможном сером варианте и цвете, меняющем оттенок в зависимости от освещения, однако на представленных фото эти версии отсутствуют.

First look at iPhone 17 color dummies, The new orange really stands out this year — definitely a bold addition. Thoughts? pic.twitter.com/M0gB6NSglI