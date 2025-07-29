iPhone 17 Pro будет нацелен на определенную категорию пользователей: детали

В последние годы Apple постепенно меняет подход к линейке продуктов с приставкой Pro. Судя по утечкам, iPhone 17 Pro и Pro Max продолжат это направление, став еще более "профессиональными", чем прежде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Pro - больше не просто "улучшенная" версия

Еще недавно приставка Pro у Apple означала, скорее, "улучшенный" или "премиальный" вариант - но не обязательно предназначенный для специалистов. MacBook Pro, например, долгое время практически не отличался от MacBook Air по мощности и цене. Сегодня же базовая версия Pro-модели стоит от 1599 долларов, тогда как Air - от 999, а то и 799 долларов.

Mac Studio сделал настольный Mac Pro еще более нишевым и ориентированным на специфические задачи. Аналогичная трансформация произошла и с iPad Pro - его версия на чипе M4 получила существенные обновления, но и значительное повышение цены.

Для большинства пользователей, которым нужен качественный планшет, iPad Air на M3 сегодня выглядит более сбалансированным выбором.

iPhone тоже становится "по-настоящему Pro"

Эта тенденция начала проникать и в линейку iPhone.

Прошлогодняя базовая модель iPhone впервые предложила ключевые функции, которые раньше были доступны только в Pro-версиях. Отсутствие ProMotion стало едва ли не единственным заметным отличием. При этом функции вроде видеосъемки 4K120 fps и улучшенной обработки ProRAW в iPhone 16 Pro явно были ориентированы не на всех.

Согласно последним слухам, iPhone 17 Pro сделает еще один шаг в сторону "профессионалов". Среди ожидаемых функций:

специализированное приложение камеры с расширенным управлением

вторая кнопка управления камерой

телефотообъектив с 8-кратным зумом

поддержка многокамерной видеозаписи (только для Pro)

увеличенная батарея, улучшенное охлаждение и антибликовый экран.

Что насчет iPhone 17 Air

Все эти улучшения выглядят весомо, но вряд ли они ориентированы на "бытового" пользователя. Интересно, что при этом новая модель iPhone 17 Air, согласно слухам, также получит часть "Pro"-возможностей: чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, а также сверхтонкий и обновленный дизайн.

На этом фоне iPhone 17 Pro может оказаться привлекательным решением для создателей контента, блогеров, тех, кто активно использует смартфон в течение всего дня. Но для тех, кто ограничивается фото, браузером, приложениями и навигацией, Air может оказаться более подходящим вариантом.

Это не упрек в сторону Pro-линейки. Скорее, это сигнал того, что базовые модели iPhone сегодня стали настолько мощными и функциональными, что действительно могут удовлетворить запросы большинства пользователей.