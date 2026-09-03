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iOS 27 уже на подходе: что изменится на миллионах iPhone после обновления

10:16 03.09.2026 Чт
3 мин
Старт загрузок уже 14 сентября
aimg Ольга Завада
Apple полностью переделает ориентацию экранов в iOS 27 (фото: Pexels)

Apple готовится выпустить iOS 27 для миллионов iPhone. Масштабное обновление с новыми функциями может стать доступным сразу после осенней презентации Купертино.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacWorld.

Новый этап для Siri и интеграция Apple Intelligence

Ключевым обновлением системы станет искусственный интеллект Siri AI на основе алгоритмов Apple Intelligence.

Голосовой ассистент научился

  • поддерживать естественный диалог,
  • вести контекст беседы,
  • анализировать содержимое экрана,
  • использовать данные из внутренних приложений.

Да, Siri сможет найти детали билетов в старых письмах, через камеру ответить на вопросы о предмете перед пользователем.

Изменения также коснулись стандартных программ:

Safari: автоматически группирует вкладки по темам, отслеживает изменения цен на сайтах и создает расширения на основе текстового описания.

"Фотографии" получили ИИ-инструменты Spatial Reframing (изменение композиции) и Extend (дорисовка кадров за его пределами), а также улучшенное извлечение лишних объектов.

"Пароли": система может самостоятельно переходить на сайты и менять слабые или сломанные пароли.

"Команды" (Shortcuts): пользователи могут описывать нужную автоматизацию словами, а искусственный интеллект самостоятельно собирает соответствующий сценарий действий.

Примечательно, что расширенные функции Siri AI и Apple Intelligence требуют современного аппаратного обеспечения - поддержка доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 16 и более новых моделях.

В первую очередь ассистент будет работать только на английском языке и будет недоступным пользователям в странах ЕС и Китае из-за регуляторных ограничений.

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Удобные мелочи, родительский контроль и оптимизация

Помимо разумных функций, Apple добавила множество полезных рутинных улучшений.

В настройках звука наконец-то разделили громкость рингтона и будильника, а над клавиатурой появилась кнопка для быстрого вставки текста или изображений из буфера обмена.

Приложения "Здоровье", "Погода" и "Музыка" научились полноценно работать в альбомной ориентации, что считают подготовкой интерфейса к будущему гибкому iPhone.

Отдельное внимание было уделено безопасности детей:

Запрос на просмотр (Ask to Browse): ребенок должен попросить разрешение родителей через "Сообщения" перед открытием нового сайта.

Безопасность общения: алгоритмы заблокируют распознанное насильственное содержимое или обнаженные изображения в сообщениях и FaceTime.

Гибкие лимиты: родители могут устанавливать временные ограничения на отдельные категории приложений (игры, соцсети) в зависимости от дня недели.

Для владельцев старых устройств главной новостью станет совместимость: iOS 27 поддерживают все смартфоны, начиная от iPhone 11 и iPhone SE (2-го поколения).

Благодаря оптимизации внутренних системных процессов обновление ускорит запуск приложений до 30 процентов, работу фотогалереи - до 70 процентов, а передачу файлов через AirDrop - до 80 процентов

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