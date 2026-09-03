UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

iOS 27 вже на підході: що зміниться на мільйонах iPhone після великого оновлення

10:16 03.09.2026 Чт
3 хв
Старт завантажень вже 14 вересня
aimg Ольга Завада
Apple повністю переробить орієнтацію екранів в iOS 27 (фото: Pexels)

Apple готується випустити iOS 27 для мільйонів iPhone. Масштабне оновлення з новими функціями може стати доступним відразу після осінньої презентації Купертіно

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на MacWorld.

Новий етап для Siri та інтеграція Apple Intelligence

Ключовим оновленням системи стане штучний інтелект Siri AI на базі алгоритмів Apple Intelligence.

Голосовий асистент навчився

  • підтримувати природний діалог,
  • вести контекст бесіди,
  • аналізувати вміст екрана,
  • використовувати дані з внутрішніх додатків.

Так, Siri зможе знайти деталі квитків у старих листах, через камеру відповісти на запитання про предмет перед користувачем.

Зміни також торкнулися стандартних програм:

Safari: автоматично групує вкладки за темами, відстежує зміни цін на сайтах і створює розширення на основі текстового опису.

"Фотографії" отримали ШІ-інструменти Spatial Reframing (зміна композиції) та Extend (домальовування кадрів за його межами), а також покращене вилучення зайвих об'єктів.

"Паролі": система може самостійно переходити на сайти та міняти слабкі або зламані паролі.

"Команди" (Shortcuts): користувачі можуть описувати потрібну автоматизацію словами, а штучний інтелект самостійно збирає відповідний сценарій дій.

Примітно, що розширені функції Siri AI та Apple Intelligence вимагають сучасного апаратного забезпечення - підтримка доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 16 та новіших моделях.

Першочергово асистент працюватиме лише англійською мовою і буде недоступним для користувачів у країнах ЄС та Китаї через регуляторні обмеження.

Читайте більше: Тім Кук передає штурвал Apple: новий CEO отримав компанію у розпал ШІ-гонки

Зручні дрібниці, батьківський контроль та оптимізація

Крім розумних функцій, Apple додала безліч корисних рутинних покращень.

У налаштуваннях звуку нарешті розділили гучність рингтону та будильника, а над клавіатурою з'явилася кнопка для швидкого вставлення тексту чи зображень з буфера обміну.

Додатки "Здоров'я", "Погода" та "Музика" навчилися повноцінно працювати в альбомній орієнтації, що вважають підготовкою інтерфейсу до майбутнього гнучкого iPhone.

Окрему увагу приділили безпеці дітей:

Запит на перегляд (Ask to Browse): дитина повинна попросити дозвіл батьків через "Повідомлення" перед відкриттям нового сайту.

Безпека спілкування: алгоритми заблокують розпізнаний насильницький вміст чи оголені зображення у повідомленнях і FaceTime.

Гнучкі ліміти: батьки можуть встановлювати часові обмеження на окремі категорії додатків (ігри, соцмережі) залежно від дня тижня.

Для власників старих пристроїв головною новиною стане сумісність: iOS 27 підтримують усі смартфони, починаючи від iPhone 11 та iPhone SE (2-го покоління).

Завдяки оптимізації внутрішніх системних процесів оновлення прискорить запуск додатків до 30 відсотків, роботу фотогалереї - до 70 відсотків, а передачу файлів через AirDrop - до 80 відсотків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
AppleiPhoneШтучний інтелект