iOS 27 вже на підході: що зміниться на мільйонах iPhone після великого оновлення

Apple готується випустити iOS 27 для мільйонів iPhone. Масштабне оновлення з новими функціями може стати доступним відразу після осінньої презентації Купертіно
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на MacWorld.
Ключовим оновленням системи стане штучний інтелект Siri AI на базі алгоритмів Apple Intelligence.
Голосовий асистент навчився
Так, Siri зможе знайти деталі квитків у старих листах, через камеру відповісти на запитання про предмет перед користувачем.
Зміни також торкнулися стандартних програм:
Safari: автоматично групує вкладки за темами, відстежує зміни цін на сайтах і створює розширення на основі текстового опису.
"Фотографії" отримали ШІ-інструменти Spatial Reframing (зміна композиції) та Extend (домальовування кадрів за його межами), а також покращене вилучення зайвих об'єктів.
"Паролі": система може самостійно переходити на сайти та міняти слабкі або зламані паролі.
"Команди" (Shortcuts): користувачі можуть описувати потрібну автоматизацію словами, а штучний інтелект самостійно збирає відповідний сценарій дій.
Примітно, що розширені функції Siri AI та Apple Intelligence вимагають сучасного апаратного забезпечення - підтримка доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 16 та новіших моделях.
Першочергово асистент працюватиме лише англійською мовою і буде недоступним для користувачів у країнах ЄС та Китаї через регуляторні обмеження.
Крім розумних функцій, Apple додала безліч корисних рутинних покращень.
У налаштуваннях звуку нарешті розділили гучність рингтону та будильника, а над клавіатурою з'явилася кнопка для швидкого вставлення тексту чи зображень з буфера обміну.
Додатки "Здоров'я", "Погода" та "Музика" навчилися повноцінно працювати в альбомній орієнтації, що вважають підготовкою інтерфейсу до майбутнього гнучкого iPhone.
Окрему увагу приділили безпеці дітей:
Запит на перегляд (Ask to Browse): дитина повинна попросити дозвіл батьків через "Повідомлення" перед відкриттям нового сайту.
Безпека спілкування: алгоритми заблокують розпізнаний насильницький вміст чи оголені зображення у повідомленнях і FaceTime.
Гнучкі ліміти: батьки можуть встановлювати часові обмеження на окремі категорії додатків (ігри, соцмережі) залежно від дня тижня.
Для власників старих пристроїв головною новиною стане сумісність: iOS 27 підтримують усі смартфони, починаючи від iPhone 11 та iPhone SE (2-го покоління).
Завдяки оптимізації внутрішніх системних процесів оновлення прискорить запуск додатків до 30 відсотків, роботу фотогалереї - до 70 відсотків, а передачу файлів через AirDrop - до 80 відсотків.