iOS 27 вже на підході: що зміниться на мільйонах iPhone після великого оновлення

Новий етап для Siri та інтеграція Apple Intelligence

Ключовим оновленням системи стане штучний інтелект Siri AI на базі алгоритмів Apple Intelligence.

Голосовий асистент навчився

підтримувати природний діалог,

вести контекст бесіди,

аналізувати вміст екрана,

використовувати дані з внутрішніх додатків.

Так, Siri зможе знайти деталі квитків у старих листах, через камеру відповісти на запитання про предмет перед користувачем.

Зміни також торкнулися стандартних програм:

Safari: автоматично групує вкладки за темами, відстежує зміни цін на сайтах і створює розширення на основі текстового опису.

"Фотографії" отримали ШІ-інструменти Spatial Reframing (зміна композиції) та Extend (домальовування кадрів за його межами), а також покращене вилучення зайвих об'єктів.

"Паролі": система може самостійно переходити на сайти та міняти слабкі або зламані паролі.

"Команди" (Shortcuts): користувачі можуть описувати потрібну автоматизацію словами, а штучний інтелект самостійно збирає відповідний сценарій дій.

Примітно, що розширені функції Siri AI та Apple Intelligence вимагають сучасного апаратного забезпечення - підтримка доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 16 та новіших моделях.

Першочергово асистент працюватиме лише англійською мовою і буде недоступним для користувачів у країнах ЄС та Китаї через регуляторні обмеження.

Зручні дрібниці, батьківський контроль та оптимізація

Крім розумних функцій, Apple додала безліч корисних рутинних покращень.

У налаштуваннях звуку нарешті розділили гучність рингтону та будильника, а над клавіатурою з'явилася кнопка для швидкого вставлення тексту чи зображень з буфера обміну.

Додатки "Здоров'я", "Погода" та "Музика" навчилися повноцінно працювати в альбомній орієнтації, що вважають підготовкою інтерфейсу до майбутнього гнучкого iPhone.

Окрему увагу приділили безпеці дітей:

Запит на перегляд (Ask to Browse): дитина повинна попросити дозвіл батьків через "Повідомлення" перед відкриттям нового сайту.

Безпека спілкування: алгоритми заблокують розпізнаний насильницький вміст чи оголені зображення у повідомленнях і FaceTime.

Гнучкі ліміти: батьки можуть встановлювати часові обмеження на окремі категорії додатків (ігри, соцмережі) залежно від дня тижня.

Для власників старих пристроїв головною новиною стане сумісність: iOS 27 підтримують усі смартфони, починаючи від iPhone 11 та iPhone SE (2-го покоління).

Завдяки оптимізації внутрішніх системних процесів оновлення прискорить запуск додатків до 30 відсотків, роботу фотогалереї - до 70 відсотків, а передачу файлів через AirDrop - до 80 відсотків.