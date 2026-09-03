ua en ru
Чт, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

РФ готовит "выборы" на оккупированных территориях Украины: социологи сделали заявление

09:54 03.09.2026 Чт
2 мин
Украинские социологи предупредили о рисках участия в "выборах" РФ
aimg Елена Чупровская
РФ готовит "выборы" на оккупированных территориях Украины: социологи сделали заявление Фото: Социологическая ассоциация призвала бойкотировать "выборы" РФ на оккупированных территориях (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

РФ готовит выборы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Правления Социологической ассоциации Украины.

О чем заявили социологи

Россия готовится провести с 18 по 20 сентября 2026 г. так называемые выборы в Государственную думу на временно оккупированных территориях. Речь идет об отдельных районах Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Автономной Республики Крым.

В Социологической ассоциации Украины подчеркнули, что проведение таких "выборов" является одним из главных инструментов легитимизации оккупационных властей на этих землях.

Украина, а также большинство стран мира и международных организаций не признают законность так называемых выборов РФ на оккупированных территориях. Среди организаций, осуждающих эти действия России - ООН и ОБСЕ.

Правление САУ обратилось в украинские и международные социологические центры, группы и компании с просьбой воздержаться от участия в мероприятиях в рамках избирательной кампании РФ на оккупированных территориях.

Речь также об отказе от освещения течения и результатов этих "выборов".

Напомним, еще во второй половине августа стало известно, что в России сразу в нескольких областях начали проверять военные полигоны на готовность разместить множество людей.

По данным партизанского движения "АТЕШ", подобные проверки зафиксировали на полигонах в Ростовской и Московской областях, а новую волну мобилизации в Кремле планируют запустить сразу после выборов в Госдуму.

Между тем, в начале сентября глава Кремля Владимир Путин возразил, что после выборов в России начнется мобилизация, назвав соответствующие слухи информационной атакой.

Ранее о таких намерениях Кремля заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия планирует набрать по 300 тысяч человек в 2026 и на 2027 годы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация
Новости
Удары по западу Украины, Киевщине и Одессе, много раненых: все о последствиях обстрела
Удары по западу Украины, Киевщине и Одессе, много раненых: все о последствиях обстрела
Аналитика
Турция на стороне Украины, но свои интересы для нее приоритетны: интервью с послом Джелялем
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Турция на стороне Украины, но свои интересы для нее приоритетны: интервью с послом Джелялем