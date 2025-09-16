iOS 26 "съедает" батарею и греет iPhone: Apple объяснила, что происходит

Компания Apple выпустила финальную версию iOS 26, которая уже доступна для установки на iPhone. Вместе с релизом на сайте Apple появился новый раздел поддержки, где объясняется, зачем нужны обновления ПО, а также как они могут отразиться на производительности и времени работы от батареи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Apple предупреждает, что сразу после установки крупного обновления, например iOS 26.0, пользователи могут заметить повышенный расход заряда и нагрев устройства.
Это связано с тем, что в фоновом режиме iPhone завершает настройку системы: индексирует данные, обновляет приложения и загружает дополнительные файлы. По словам компании, это абсолютно нормальный и временный процесс.
Тем не менее, в некоторых случаях новые функции могут требовать больше ресурсов, чем ранее. Это может привести к небольшому, но постоянному влиянию на производительность и автономность устройства - все зависит от сценариев использования.
Apple утверждает, что продолжает оптимизировать систему, чтобы минимизировать такие эффекты.
Таким образом, компания фактически признает два момента:
Эксперты отмечают, что подобные ситуации наблюдались и при прошлых релизах iOS, однако впервые Apple официально разъяснила причины такого поведения.
Фактически Apple заранее пытается снять критику в адрес новой визуальной системы Liquid Glass, которая, по мнению тестировщиков, может повышать расход батареи.
Главный вывод: устанавливая iOS 26, пользователи должны быть готовы к кратковременному повышенному энергопотреблению, а дальнейшее влияние зависит от индивидуального использования новых функций.
Вас может заинтересовать: