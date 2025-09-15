Вышло обновление iOS 26: что нового получили владельцы iPhone

Apple официально представила iOS 26. Финальная версия уже доступна для установки на iPhone, а само обновление считается одним из самых масштабных и функциональных для пользователей iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт пресс-службы Apple.

Новый дизайн с Liquid Glass и улучшенный Apple Intelligence в iOS 26

Apple представила масштабное обновление iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass и расширенными возможностями Apple Intelligence. Новый стиль интерфейса делает приложения и системные функции более выразительными и приятными, оставаясь при этом знакомым пользователям.

Дизайн распространяется сразу на iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, создавая гармоничный опыт использования на всех устройствах Apple.

Прозрачный материал Liquid Glass отражает и преломляет окружающее пространство, динамически изменяясь для большего фокуса на контенте. Он оживляет элементы управления, навигацию, иконки приложений, виджеты и многое другое как в фирменных, так и сторонних приложениях.

Преодолевайте языковые барьеры с помощью Live Translation

Функция Live Translation помогает пользователям общаться на разных языках в Messages, FaceTime и Phone, а также с AirPods Pro 3 для перевода живых разговоров - благодаря Apple Intelligence на iPhone.

Пользователи могут переводить диалоги по телефону, в FaceTime, лично или асинхронно в Messages прямо в момент общения. Все данные обрабатываются на устройстве, что обеспечивает конфиденциальность.

В Messages ответы автоматически переводятся при вводе, в FaceTime можно следить за живыми субтитрами перевода, а телефонные звонки озвучиваются переведенным текстом в реальном времени.

Управлять функцией на AirPods можно с помощью нового жеста, голосовой команды Siri или кнопки Action на iPhone. К концу года Live Translation поддержит итальянский, японский, корейский и китайский языки.

Live Translation убирает языковые барьеры, позволяя пользователям переводить все типы разговоров (фото: Apple)

Визуальный интеллект и умные действия

Visual Intelligence помогает быстрее искать и взаимодействовать с контентом на экране. Пользователи могут находить похожие изображения через Google и поддерживаемые приложения, например eBay, Poshmark и Etsy.

Можно выделять объекты на скриншоте и искать их онлайн, а с помощью ChatGPT задавать вопросы о том, что видят на экране. Функция позволяет суммировать и переводить текст, а также добавлять события из рекламных материалов в календарь одним касанием.

Возможности доступны через камеру iPhone, кнопку Action и Центр управления.

С помощью визуального интеллекта пользователи могут сделать снимок экрана и выполнить поиск в Google, Etsy или других поддерживаемых приложениях, чтобы найти похожие изображения (фото: Apple)

Создание уникальных изображений с Genmoji и Image Playground

Пользователи могут комбинировать несколько эмодзи с описаниями для создания новых Genmoji. При создании изображений, вдохновленных близкими, можно изменять выражения лиц или личные особенности, такие как прическа.

В Image Playground доступен ChatGPT для работы с новыми стилями, включая акварель, масло и Any Style. ChatGPT обрабатывает описание или фото и создает уникальное изображение.

Теперь пользователи могут смешивать эмодзи и объединять их с описаниями, чтобы создать совершенно новый Genmoji (фото: Apple)

Персональные рекомендации с Workout Buddy

Workout Buddy анализирует данные о тренировках и историю активности пользователя, чтобы предоставлять персонализированную голосовую мотивацию. Учитываются пульс, темп, дистанция, кольца активности и личные достижения.

Данные обрабатываются локально и безопасно, а текст преобразуется в динамичный голос на основе тренеров Fitness+.

Функция доступна на Apple Watch с Bluetooth-наушниками и поддерживаемом iPhone рядом, а также на AirPods.

Workout Buddy - первый в своем роде фитнес-опыт на базе Apple Intelligence (фото: Apple)

Интеллектуальные команды в Shortcuts

Приложение Shortcuts позволяет создавать автоматизации, объединяя несколько действий из разных приложений. С Apple Intelligence можно суммировать текст через Writing Tools или создавать изображения через Image Playground.

Модели Apple Intelligence доступны на устройстве или через Private Cloud Compute, при этом информация остается приватной. Например, можно сравнивать аудиотранскрипции с заметками, суммировать документы, извлекать данные из PDF и добавлять ключевые сведения в таблицы.

Apple Intelligence в сторонних приложениях

Apple открыла доступ разработчикам к модели на устройстве. Многие приложения уже внедрили новые возможности: Streaks автоматически распределяет задачи в списках дел, CARROT Weather позволяет вести диалоги о погоде, Detail: AI Video Editor генерирует тексты для телесуфлера по заготовкам или существующему тексту. Все функции работают офлайн и защищают приватность пользователя.

Прорыв в защите приватности при использовании AI

Многие модели Apple Intelligence работают полностью на устройстве. Для сложных запросов используется Private Cloud Compute, при этом данные пользователя не хранятся и не передаются Apple.

Независимые эксперты могут проверять код на серверах Apple для подтверждения соблюдения приватности, что является значительным шагом для защиты данных в AI.

Новые возможности iOS 26 в повседневном использовании

Обновление приносит больше опций для кастомизации Lock Screen с адаптивным отображением времени и 3D Spatial Scenes, а также улучшения в Camera, Photos, Safari и Phone.

iOS 26 добавляет больше возможностей настройки экрана блокировки (фото: Apple)

Фильтрация вызовов позволяет фильтровать звонки от неизвестных номеров, Hold Assist удерживает линию до подключения живого оператора.

Call Screening фильтрует звонки с неизвестных номеров (фото: Apple)

В Сообщениях можно фильтровать сообщения от неизвестных отправителей, создавать опросы и добавлять фоны в чат.

В Сообщениях пользователи теперь могут фильтровать сообщения от неизвестных отправителей (фото: Apple)

В Apple Music появились Lyrics Translation и Pronunciation, в Apple Maps - Visited Places, в Wallet - отслеживание заказов.

Обновления в Apple Music, Apple Maps и Apple Wallet (фото: Apple)

AirPods теперь позволяют записывать контент с высоким качеством звука и удаленно управлять съемкой в Camera. iOS 26 также представляет приложение Apple Games для персонализированного игрового опыта, а CarPlay получает компактный интерфейс для звонков, Tapbacks в Messages, виджеты и Live Activities.

В iOS 26 представлено приложение Apple Games (фото: Apple)