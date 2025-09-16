iOS 26 "з'їдає" батарею і гріє iPhone: Apple пояснила, що відбувається

Вплив оновлень на батарею і продуктивність

Apple попереджає, що одразу після встановлення великого оновлення, наприклад iOS 26.0, користувачі можуть помітити підвищену витрату заряду і нагрівання пристрою.

Це пов'язано з тим, що у фоновому режимі iPhone завершує налаштування системи: індексує дані, оновлює додатки і завантажує додаткові файли. За словами компанії, це абсолютно нормальний і тимчасовий процес.

Проте, в деяких випадках нові функції можуть вимагати більше ресурсів, ніж раніше. Це може призвести до невеликого, але постійного впливу на продуктивність і автономність пристрою - все залежить від сценаріїв використання.

Apple стверджує, що продовжує оптимізувати систему, щоб мінімізувати такі ефекти.

У чому суть

Таким чином, компанія фактично визнає два моменти:

короткочасне зниження автономності та зростання нагріву iPhone після великих апдейтів - це норма

в окремих випадках нові функції дійсно можуть довше навантажувати процесор і витрачати батарею.

Експерти зазначають, що подібні ситуації спостерігалися і під час минулих релізів iOS, проте вперше Apple офіційно роз'яснила причини такої поведінки.

Що варто знати користувачам

Додаткове навантаження зазвичай зникає протягом кількох днів після оновлення

довгострокові зміни залежать від того, наскільки активно використовується функціонал, що вимагає підвищених ресурсів

частина нововведень - справді корисні (наприклад, Always-On Display), але є й функції, що впливають радше на візуальну складову, ніж на зручність.

Фактично Apple заздалегідь намагається зняти критику на адресу нової візуальної системи Liquid Glass, яка, на думку тестувальників, може підвищувати витрату батареї.

Головний висновок: встановлюючи iOS 26, користувачі мають бути готові до короткочасного підвищеного енергоспоживання, а подальший вплив залежить від індивідуального використання нових функцій.