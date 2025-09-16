iOS 26 "з'їдає" батарею і гріє iPhone: Apple пояснила, що відбувається

Компанія Apple випустила фінальну версію iOS 26, яка вже доступна для встановлення на iPhone. Разом із релізом на сайті Apple з'явився новий розділ підтримки, де пояснюється, навіщо потрібні оновлення ПЗ, а також як вони можуть позначитися на продуктивності та часі роботи від батареї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Apple попереджає, що одразу після встановлення великого оновлення, наприклад iOS 26.0, користувачі можуть помітити підвищену витрату заряду і нагрівання пристрою.
Це пов'язано з тим, що у фоновому режимі iPhone завершує налаштування системи: індексує дані, оновлює додатки і завантажує додаткові файли. За словами компанії, це абсолютно нормальний і тимчасовий процес.
Проте, в деяких випадках нові функції можуть вимагати більше ресурсів, ніж раніше. Це може призвести до невеликого, але постійного впливу на продуктивність і автономність пристрою - все залежить від сценаріїв використання.
Apple стверджує, що продовжує оптимізувати систему, щоб мінімізувати такі ефекти.
Таким чином, компанія фактично визнає два моменти:
Експерти зазначають, що подібні ситуації спостерігалися і під час минулих релізів iOS, проте вперше Apple офіційно роз'яснила причини такої поведінки.
Фактично Apple заздалегідь намагається зняти критику на адресу нової візуальної системи Liquid Glass, яка, на думку тестувальників, може підвищувати витрату батареї.
Головний висновок: встановлюючи iOS 26, користувачі мають бути готові до короткочасного підвищеного енергоспоживання, а подальший вплив залежить від індивідуального використання нових функцій.
