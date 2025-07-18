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В iOS 26 появятся новые эмодзи: что получат пользователи iPhone

Пятница 18 июля 2025 12:20
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В iOS 26 появятся новые эмодзи: что получат пользователи iPhone Обновление iOS 26 принесет новые эмодзи (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Ко Всемирному дню эмодзи Unicode Consortium представил финальный список новых смайликов, которые появятся в iOS 26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Многие уверены, что эмодзи разрабатывает Apple - но это не так. За пополнение коллекции смайликов отвечает независимая организация Unicode Consortium, и именно она ежегодно утверждает новый набор.

Из более чем 160 предложенных вариантов в итоговую подборку вошло всего восемь новых эмодзи. Все они появятся в одной из будущих версий iOS 26.

Что нового появится:

  • Огрызок яблока
  • Артисты балета
  • Искаженное лицо
  • Облако драки
  • Волосатое существо
  • Касатка
  • Тромбон
  • Сундук с сокровищами

В iOS 26 появятся новые эмодзи: что получат пользователи iPhoneНовые эмодзи в iOS 26 (фото: 9to5Mac)

Apple традиционно адаптирует эмодзи под свой дизайн, прежде чем выпустить их в обновлении. Хотя они и войдут в iOS 26, в финальной версии системы их, скорее всего, не будет - компания обычно добавляет новые эмодзи позже, в дополнительных апдейтах.

Так, например, эмодзи 2024 года появились в iOS 18.4 только в марте. Вероятно, iOS 26.1 или 26.2 принесут новинки до конца года.

Если не хочется ждать официального релиза, уже сейчас можно создавать эмодзи в похожем стиле с помощью функции Genmoji - это один из самых удобных инструментов для создания персонализированных смайликов.

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