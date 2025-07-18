В iOS 26 появятся новые эмодзи: что получат пользователи iPhone
Ко Всемирному дню эмодзи Unicode Consortium представил финальный список новых смайликов, которые появятся в iOS 26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Многие уверены, что эмодзи разрабатывает Apple - но это не так. За пополнение коллекции смайликов отвечает независимая организация Unicode Consortium, и именно она ежегодно утверждает новый набор.
Из более чем 160 предложенных вариантов в итоговую подборку вошло всего восемь новых эмодзи. Все они появятся в одной из будущих версий iOS 26.
Что нового появится:
- Огрызок яблока
- Артисты балета
- Искаженное лицо
- Облако драки
- Волосатое существо
- Касатка
- Тромбон
- Сундук с сокровищами
Новые эмодзи в iOS 26 (фото: 9to5Mac)
Apple традиционно адаптирует эмодзи под свой дизайн, прежде чем выпустить их в обновлении. Хотя они и войдут в iOS 26, в финальной версии системы их, скорее всего, не будет - компания обычно добавляет новые эмодзи позже, в дополнительных апдейтах.
Так, например, эмодзи 2024 года появились в iOS 18.4 только в марте. Вероятно, iOS 26.1 или 26.2 принесут новинки до конца года.
Если не хочется ждать официального релиза, уже сейчас можно создавать эмодзи в похожем стиле с помощью функции Genmoji - это один из самых удобных инструментов для создания персонализированных смайликов.
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