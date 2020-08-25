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Інженерка, верстатниця, соціологіня: в Україні дозволили фемінітиви

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 12:27
Інженерка, верстатниця, соціологіня: в Україні дозволили фемінітиви
Фото: пекарки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Назви професій у жіночому роді можуть бути змінені на вимогу працівниці

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затвердило зміни до Класифікатора професій. Назви професій повинні відповідати новому Українському правопису.

Наказ оприлюднений на сайті Мінекономіки.

Згідно зі змінами, у Класифікаторі професій професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка).

Однак за потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи. Назви повинні відповідати пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету міністрів України від 22.05.2019 № 437.

У наказі наводяться такі приклади:

  • інженер - інженерка,
  • верстатник широкого профілю - верстатниця широкого профілю,
  • соціолог - соціологіня.

Крім того, у Класифікаторі професія "глава Адміністрації президента України" змінена на "керівник Офісу президента України".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 22 травня 2019 року схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Відзначимо, за даними Держстату, середньомісячна зарплата жінок в IV кварталі 2019 року становила 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

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