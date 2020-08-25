Инженерка, станочница, социологиня: в Украине разрешили феминитивы

Фото: пекарки (Виталий Носач, РБК-Украина)

Названия профессий в женском роде могут быть изменены по требованию работницы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило изменения в Классификатор профессий. Названия профессий должны соответствовать новому Украинскому правописанию.

Приказ обнародован на сайте Минэкономики.

Согласно изменениям, в Классификаторе профессий профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея).

Однако по требованию работницы, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения лица женского пола, которое выполняет соответствующие работы. Названия должны соответствовать пункту 4 параграфа 32 Украинского правописания, одобренного постановлением Кабинета министров Украины от 22.05.2019 № 437.

В приказе приводятся такие примеры:

инженер - инженерка,

станочник широкого профиля - станочница широкого профиля,

социолог - социологиня.

Кроме того, в Классификаторе профессия "глава Администрации президента Украины" изменена на "руководитель Офиса президента Украины".

Напомним, Кабинет министров 22 мая 2019 года одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

Отметим, по данным Госстата, среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2019 года составила 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).