Инвестиции, несмотря на войну: как "Филип Моррис" развивает бизнес в Украине и чего ждет от государства

Пятница 17 октября 2025 11:10
Инвестиции, несмотря на войну: как "Филип Моррис" развивает бизнес в Украине и чего ждет от государства Фото: "Филип Моррис" инвестирует в Украину, несмотря на войну (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания "Филип Моррис" видит большой потенциал Украины, но ожидает от государства прозрачных и стабильных правил для ведения бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора коммерческого направления компании Артема Коника во время мероприятия "Диалоги с NV. Бизнес и новая реальность".

По его словам, "Филип Моррис" продолжает вкладывать средства в украинскую экономику, несмотря на войну, но подчеркивает необходимость понятных правил для инвесторов.

Артем Коник рассказал, что инвестиции компании после начала полномасштабного вторжения можно условно разделить на три основных направления - люди, продукты и производство.

Инвестиции в людей

Директор коммерческого направления компании отметил, что с 2022 года "Филип Моррис" направила около 20-25 млн долларов в поддержку работников. Часть сотрудников временно уехала за границу и сейчас работает в подразделениях компании в Мексике, Бразилии, Европе, Африке и Азии. Параллельно в Украине набрали новых работников и продолжают инвестировать в их развитие.

Отдельное направление - поддержка людей, оставшихся работать на прифронтовых территориях. "Это большой кусок бизнеса, и у нас есть программы с точки зрения помощи и поддержки, скажем так, ментального состояния наших работников", - говорит Коник.

Инвестиции в продукты

Вторым направлением инвестиций является развитие товаров. Компания вложила 15-17 млн ​​долларов в флагманский бренд IQOS, а также в новую категорию ZYN, которая уже пользуется спросом среди потребителей. Коник подчеркнул, что эти инвестиции являются важными, поскольку определяют будущее компании.

"Для бизнеса это, наверное, основное с точки зрения будущего", - отметил директор коммерческого направления "Филип Моррис Украина".

Инвестиции в производство

Третьим направлением является производство. Компания открыла новую фабрику во Львове, инвестировав в проект около 30 млн долларов. "Мы всегда инвестировали в Украину, инвестируем сейчас и планируем делать это в дальнейшем", - подчеркнул представитель компании.

Проблема теневого рынка

Отдельно Артём Коник остановился на теме теневого рынка табачной продукции. По его оценкам, 15-20% сигарет в Украине являются контрафактными. Он отметил, что около 70% стоимости пачки сигарет составляют налоги, поэтому государство теряет значительные средства из-за теневого оборота - десятки миллиардов гривен в год.

Самый высокий уровень контрафакта фиксируется в прифронтовых регионах - Запорожье, Днепре, Харькове, Кривом Роге. Коник подчеркнул, что преодоление этой проблемы требует политической воли.

"Нужна воля для того, чтобы это прекратить, потому что невозможно заниматься таким бизнесом, не имея прикрытия со стороны государства", - выразил мнение он.

Еще более сложная ситуация, по словам Артема Коника, на рынке вейпов: до 93% продукции - "черная", а государственный бюджет ежегодно теряет из-за этого примерно 7,5 млрд грн.

