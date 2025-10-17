ua en ru
Інвестиції попри війну: як "Філіп Морріс" розвиває бізнес в Україні та чого чекає від держави

П'ятниця 17 жовтня 2025 11:10
UA EN RU
Інвестиції попри війну: як "Філіп Морріс" розвиває бізнес в Україні та чого чекає від держави Фото: директор комерційного напряму "Філіп Морріс Україна" Артем Конік (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Філіп Морріс" бачить великий потенціал України, але очікує від держави прозорих і стабільних правил для ведення бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора комерційного напряму компанії Артема Коніка під час під час заходу "Діалоги з NV. Бізнес і нова реальність".

За його словами, "Філіп Морріс" продовжує вкладати кошти в українську економіку, попри війну, але наголошує на потребі зрозумілих правил для інвесторів.

Артем Конік розповів, що інвестиції компанії після початку повномасштабного вторгнення можна умовно поділити на три основні напрями - люди, продукти та виробництво.

Інвестиції в людей

Директор комерційного напряму компанії зазначив, що з 2022 року "Філіп Морріс" спрямувала близько 20-25 млн доларів на підтримку працівників. Частина співробітників тимчасово виїхала за кордон і нині працює у підрозділах компанії в Мексиці, Бразилії, Європі, Африці та Азії. Паралельно в Україні набрали нових працівників і продовжують інвестувати в їхній розвиток.

Окремий напрям - підтримка людей, які залишилися працювати на прифронтових територіях. "Це великий шматок бізнесу, і у нас є програми з точки зору допомоги і підтримки, скажімо так, ментального стану наших працівників", - каже Конік.

Інвестиції у продукти

Другим напрямом інвестицій є розвиток продуктів. Компанія вклала 15-17 млн доларів у флагманський бренд IQOS, а також у нову категорію ZYN, яка вже має попит серед споживачів. Конік підкреслив, що ці інвестиції є важливими, оскільки визначають майбутнє компанії.

"Для бізнесу це, напевно, основне з точки зору майбутнього", - зазначив директор комерційного напряму "Філіп Морріс Україна".

Інвестиції у виробництво

Третім напрямом є виробництво. Компанія відкрила нову фабрику у Львові, інвестувавши у проєкт близько 30 млн доларів. "Ми завжди інвестували в Україну, інвестуємо зараз і плануємо робити це надалі", - наголосив представник компанії.

Проблема тіньового ринку

Окремо Артем Конік зупинився на темі тіньового ринку тютюнової продукції. За його оцінками, 15-20% цигарок в Україні є контрафактними. Він зазначив, що близько 70% вартості пачки цигарок становлять податки, тому держава втрачає значні кошти через тіньовий обіг - десятки мільярдів гривень на рік.

Найвищий рівень контрафакту фіксується у прифронтових регіонах - Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі. Конік наголосив, що подолання цієї проблеми потребує політичної волі.

"Потрібна воля для того, щоб це припинити, тому що неможливо займатися таким бізнесом, не маючи прикриття з боку держави", - висловив думку він.

Ще складніша ситуація, за словами Артема Коніка, на ринку вейпів: до 93% продукції - "чорна", а державний бюджет щороку втрачає через це приблизно 7,5 млрд грн.

