ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Інвестиції в Україні минулого року були у 5 разів нижчі, ніж приватні перекази

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 09:55
Інвестиції в Україні минулого року були у 5 разів нижчі, ніж приватні перекази
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна втратила десятки мільярдів доларів у 2019 році. Він зазначив, що інвестиції тоді були у 5 разів нижчі у порівнянні з приватними переказами.

Про це Денис Шмигаль заявив під час виступу на презентації економічного аудиту країни та векторів розвитку до 2030 року.

"Повз Україну пройшли за ці роки десятки мільярдів доларів попри те, що регіон дуже привабливий. Минулого року інвестиції в нашу крану були у 5 разів нижчі ніж приватні перекази з-за кордону громадян", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 22 вересня у Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide. Він повинен стати основним джерелом інформації про можливості в Україні.

Крім того, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів представила законопроект про підтримку та стимулювання інвестицій - закон "про інвестиційних нянь" (англ. Investment nanny).

Також РБК-Україна повідомляло, що економіка України скоротилася на 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, проти першого кварталу року падіння склало 9,9%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика инвестиции в Украину

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся