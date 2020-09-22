В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів

Фото: гроші (РБК-Україна)

У вівторок, 22 вересня, у Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide. Він повинен стати основним джерелом інформації про можливості в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Сервіс містить аналітику та інвестиційні проекти в агропромисловому комплексі, енергетиці, виробництві, ІТ секторі, нерухомості та інфраструктури.

Також він містить цільові інвестиційні програми, спрямовані на розвиток туризму, гірничодобувної промисловості, індустріальних парків, сфері поводження з відходами та імпортозаміщення, а також пріоритетні об'єкти приватизації.

"UkraineInvest Guide стане відправною точкою для інвесторів, адже містить актуальну інформацію про потенціал України та аналітичні дані з різних галузей, а також просуває історії іноземних компаній, які вже успішно працюють в нашій країні", - йдеться в повідомленні.

Сервіс буде оновлюватися на щоквартальній основі. Створено відповідний сайт.

Нагадаємо, економіка України скоротилася на 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, проти першого кварталу року падіння склало 9,9%.

Також раніше в НБУ назвали головний фактор падіння економіки України.