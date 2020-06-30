Офіс президента представив проект "інвестиційна няня"

Фото: Юлія Ковалів (РБК-Україна)

Закон гарантує бізнесу податкові пільги та інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їхні проекти

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів представила законопроект про підтримку та стимулювання інвестицій - закон "про інвестиційних нянь" (англ. Investment nanny). Презентація відбулася на засіданні Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Ковалів, основою документа стала ідея, яку президент назвав "інвестиційними нянями".

У проекті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

"Це дає гарантію кожному конкретному проекту інвестора, що вони мають не лише податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу та гарантію стабільності", - наголосила Ковалів.

Крім того, ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проекту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

"Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для закордонних інвесторів", - зазначила Ковалів.

За її словами, законопроект уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою. Він готовий до винесення на розгляд парламенту.

Нагадаємо, 24 квітня Ковалів заявила, що Офіс президента України підготував закон про "інвестиційних нянь" і готується внести його в парламент.

Вперше про програму "інвестиційна няня" президент України Володимир Зеленський заявив на форумі у Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.

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Автор: Надія Собенко