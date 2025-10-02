RU

"Инвалидность" за 22 тысячи долларов: в Хмельницком раскрыли схему уклонения от мобилизации

Фото: в Хмельницком задержали женщину, которая "продавала" статус инвалидности (facebook.com/ssu.khmelnitsky)
Автор: Иван Носальский

В Хмельницком задержали женщину, которая обещала за 22 тысячи долларов оформить мужчине фейковую инвалидность для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, 57-летняя жительница Хмельницкого предложила своему знакомому оформить фейковую инвалидность после того, как ему не продлили бронь. За такую услугу она сначала требовала 12 тысяч долларов, и потом повысила "ценник" до 22 тысяч долларов.

 

Фото: задержание злоумышленницы в Хмельницком (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Для того, чтобы убедить "клиента" в своей "влиятельности", для него за 500 долларов подделали медицинскую справку о наличии бытовой травмы. 

Злоумышленницу задержали во время передачи ей денег. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием), ч. 3 ст. 358 (подделка документов). Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. 

Правоохранители продолжают следствие для того, чтобы установить всех, кто был причастен к схеме.

Схема в Волынской области

Напомним, несколько недель назад полицейские задержали в Волынской области настоятеля одного из храмов.

Как выяснили правоохранители, мужчина требовал и получил от военнообязанного 10 тысяч долларов за "духовную" отсрочку от службы и бронирование.

Теперь ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

