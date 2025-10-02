UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Інвалідність" за 22 тисячі доларів: у Хмельницькому розкрили схему ухилення від мобілізації

Фото: у Хмельницькому затримали жінку, яка "продавала" статус інвалідності (facebook.com/ssu.khmelnitsky)
Автор: Іван Носальський

У Хмельницькому затримали жінку, яка обіцяла за 22 тисячі доларів оформити чоловікові фейкову інвалідність для ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної прокуратури.

Як з'ясували правоохоронці, 57-річна мешканка Хмельницького запропонувала своєму знайомому оформити фейкову інвалідність після того, як йому не продовжили бронь. За таку послугу вона спочатку вимагала 12 тисяч доларів, і потім підвищила "цінник" до 22 тисяч доларів.

 

Фото: затримання зловмисниці в Хмельницькому (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Для того, щоб переконати "клієнта" у своїй "впливовості", для нього за 500 доларів підробили медичну довідку про наявність побутової травми.

Зловмисницю затримали під час передачі їй грошей. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів). Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Правоохоронці продовжують слідство для того, щоб встановити всіх, хто був причетний до схеми.

Схема у Волинській області

Нагадаємо, кілька тижнів тому поліцейські затримали у Волинській області настоятеля одного з храмів.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік вимагав та отримав від військовозобов'язаного 10 тисяч доларів за "духовну" відстрочку від служби та бронювання.

Тепер йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХмельницькийКорупціяПризов до арміїМобілізація в Україні