ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні

Новость на русском →
Росія, Четвер 24 червня 2021 10:30
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні Фото: заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков (facebook.com MIDRussia)
Автор: Юлія Струк

Заступник глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторення ситуації з британським есмінцем в Чорному морі.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють", - заявив заступник міністра.

Він підкреслив, що територіальна цілісність Російської Федерації є недоторканною.

"Непорушність її кордонів - це абсолютний імператив, ми будемо стояти на сторожі всього цього як дипломатичними і політичними, так, при необхідності, і військовими засобами", - заявив Рябков.

Нагадаємо, Міноборони Росії опублікувало два відео обстрілу британського есмінця HMS Defender поблизу узбережжя окупованого Криму. Кадри з місця інциденту зняті з безпілотника і літака Су-24М.

Як писало РБК-Україна, 23 червня поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю Defender Королівського флоту Британії. РФ звинуватила британський корабель у нібито порушенні територіальних вод.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інцидент доводить, що РФ поводиться агресивно і провокаційно в Чорному і Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація МЗС РФ кордон
NEWS
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ