Кулеба про "обстріл" британського корабля біля Криму: наочний доказ української позиції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інцидент в Чорному морі. Поблизу окупованого Криму російські війська обстріляли британський корабель .

Про це він написав у Twiiter .

За словами міністра, сьогоднішній інцидент доводить, що Росія поводиться агресивно та провокативно в Чорному та Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.

"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", - сказав Кулеба.