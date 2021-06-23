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Кулеба про "обстріл" британського корабля біля Криму: наочний доказ української позиції

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Київ, Середа 23 червня 2021 15:00
Кулеба про "обстріл" британського корабля біля Криму: наочний доказ української позиції Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інцидент в Чорному морі. Поблизу окупованого Криму російські війська обстріляли британський корабель.

Про це він написав у Twiiter.

За словами міністра, сьогоднішній інцидент доводить, що Росія поводиться агресивно та провокативно в Чорному та Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.

"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по кораблю Defender Королівського флоту Британії. Росія звинуватила британський корабель у нібито порушенні територіальних вод.

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