Кулеба про "обстріл" британського корабля біля Криму: наочний доказ української позиції
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інцидент в Чорному морі. Поблизу окупованого Криму російські війська обстріляли британський корабель.
За словами міністра, сьогоднішній інцидент доводить, що Росія поводиться агресивно та провокативно в Чорному та Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.
"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по кораблю Defender Королівського флоту Британії. Росія звинуватила британський корабель у нібито порушенні територіальних вод.