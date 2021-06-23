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Росія заявила про обстріл корабля Британії в Чорному морі: що відомо

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Крим, Середа 23 червня 2021 15:53
Росія заявила про обстріл корабля Британії в Чорному морі: що відомо Фото: британський корабель HMS Defender (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація вдень 23 червня заявила про здійснення попереджувального обстрілу британського есмінця HMS Defender поблизу узбережжя окупованого Криму. Однак у Міноборони Британії заперечують інформацію про інцидент.

Що відомо про морський конфлікт - в матеріалі РБК-Україна.

Що сталося

Міністерство оборони РФ заявило, що британський корабель Defender зайшов у "російські територіальні води" поблизу кримського мису Фіолент, хоча ці води за міжнародними нормами належать Україні.

Як стверджує російська сторона, по есмінцю Defender було зроблено попереджувальні постріли, а бомбардувальник виконав попереджувальне бомбометання за напрямком руху корабля.

Після цього в Москві заявили, що до Міноборони був негайно викликаний військовий аташе Британії.

Реакція Британії

Міністерство оборони Британії заявили, що жодних попереджувальних пострілів з боку Росії по кораблю Defender у Чорному морі не було. Лондон вважає, що росіяни проводили бойові навчання біля Криму та видали це за попереджувальний обстріл есмінця.

"Ми вважаємо, що росіяни проводили бойові навчання в Чорному морі та надавали морській громаді попереднє попередження про свою діяльність. Жодних пострілів у HMS Defender не було, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху було скинуто бомби", - сказали в Британії.

Україна також відреагувала

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що інцидент біля побережжя Криму є наочним доказом української позиції про те, що Росія поводиться агресивно та провокативно у Чорному та Азовському морях.

"Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", - сказав міністр Дмитро Кулеба.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що вчинок Росії є серйозним порушення міжнародного права.

"Зараз військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з даного питання, яка буде доведена в короткий час по завершенню консультацій", - зазначив він.

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