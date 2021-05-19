Чаус записав чергове відеозвернення і готовий надати матеріали про своїх "викрадачів"
Український суддя Микола Чаус записав чергове відеозвернення. У ньому він заявив про готовність передати "своїм друзям" матеріали про "викрадення", яке відбулося в 2016 році.
Відео опубліковано на його Telegram-каналі.
За словами Чауса, він готовий з'явитися в Україні і зі своїми адвокатами "дати відповіді на всі питання".
"Упевнений ..., що люди причетні до мого викрадення в 2016 році боятися мого повернення і зроблять все, щоб я замовк. А знаючи їх можливості, в тому числі і фінансові, я переживаю за своє життя і життя моїх рідних. Тому я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого його опублікування ", - заявив Чаус.
Він звернувся до правоохоронних органів з проханням "поставитися з усією відповідальністю до даного матеріалу, незважаючи на посаду, статус і прізвище осіб зазначених в ньому".
Нагадаємо, суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус зник з України в 2016 році, коли антикорупційні органи знайшли у нього у дворі закопані банки з великою сумою грошей. Пізніше він з'явився в Молдові, де весь цей час намагався домогтися політичного притулку.
На початку квітня стало відомо про викрадення Чауса в Кишиневі. Це сталося після того, як йому остаточно відмовили в політичному притулку. Служба безпеки України порушила кримінальну справу у зв'язку з викраденням.
Нещодавно Чаус записав відеозвернення, в якому заявив про готовність співпрацювати з українським слідством у разі надання йому гарантій безпеки.