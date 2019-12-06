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Інтерпол скасував розшук екс-глави НБУ Соркіна

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 16:16
Інтерпол скасував розшук екс-глави НБУ Соркіна
Фото: Ігор Соркін (Уніан)

Захист Соркіна ініціював скасування постанови про зупинення розслідування

Інтерпол скасував розшук колишнього голови Національного банку України Ігоря Соркіна. Про це РБК-Україна сказав його адвокат Леонід Покрова.

За його словами, рішення про скасування міжнародного розшуку було винесено Інтерполом ще влітку.

"У липні Генеральний секретаріат Інтерполу виніс рішення про скасовано міжнародного розшуку нашого клієнта, але текст цієї постанови ми отримали буквально недавно", - повідомив адвокат.

У зв'язку з відміною міжнародного розшуку захист ініціювала скасування постанови української прокуратури про припинення розслідування справи Соркіна.

Згідно даними Єдиного реєстру судових рішень, суд в середині листопада поточного року підтримав зазначене клопотання захисту і визнав незаконним всі постанови прокурорів про зупинення слідства.

Адвокат також зазначив, що Соркін з 2014 року перебував на лікуванні в Ізраїлі і не ховається від слідства. Адвокат додав, що Соркін вже виїхав з Ізраїлю, але де він знаходиться зараз адвокат не уточнив.

У вересні 2015 року Генеральна прокуратура заочно повідомила йому про підозру у заволодінні шляхом зловживання коштами Національного банку України.

В 2016 році Печерський районний суд Києва заочно заарештував Соркіна. Його підозрювали в причетності до розкрадання засобами Національного банку у вигляді стабкредиту на загальну суму близько 787,3 млн гривень.

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