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Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук

Автор: РБК-Україна

Інтерпол оголосив колишнього українського нардепа і екс-власника банку" Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго в міжнародний розшук. Його шукають у справі про розтрату 113 млн доларів.

Як повідомляє РБК-Україна, це випливає з релізу Держбюро розслідувань.

Водночас у Державному бюро зазначають, що 27 вересня 2019 року колишньому нардепу повідомили про підозру в тому, що він організував розтрату 113 млн доларів банку "Фінанси та Кредит".

За даними слідства, підконтрольний йому офшор відкрив кредитні лінії в зарубіжних банках, а банк "Фінанси і Кредит" став поручителем.

"Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк був визнаний неплатоспроможним", - йдеться в повідомленні.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах підтвердило, що мова йде про Костянтина Жеваго.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук ще восени 2019 року.

У грудні тогож року суд дав дозвіл на його арешт, а президент Володимир Зеленський пізніше хотів, щоб Жеваго "вийшов на зв'язок" для вирішення проблем Кременчуцького автомобільного заводу (КрАз).

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Константин ЖевагоІнтерполмеждународный розыск