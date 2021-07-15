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Интерпол объявил Жеваго в международный розыск

Автор: РБК-Украина

Интерпол объявил бывшего украинского нардепа и экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в международный розыск. Его ищут по делу о растрате 113 млн долларов.

Как сообщает РБК-Украина, это следует из релиза Госбюро расследований.

В бюро отмечают, что 27 сентября 2019 бывшему нардепу сообщили о подозрении в том, что он организовал растрату 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит".

По данным следствия, подконтрольный ему офшор открыл кредитные линии в зарубежных банках, а банк "Финансы и Кредит" стал поручителем.

"После того, как офшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - говорится в сообщении.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Константине Жеваго.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило Жеваго в розыск еще осенью 2019 года.

В декабре того же года суд дал разрешение на его арест, а президент Владимир Зеленский позже хотел, чтобы Жеваго "вышел на связь" для решения проблем Кременчугского автомобильного завода (КрАз).

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Константин ЖевагоИнтерполмеждународный розыск