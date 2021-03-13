Інтернет від SpaceX і плани Apple. Головне за тиждень зі світу технологій

Американська компанія Apple покаже нові гаджети на березневій презентації, а Ілон Маск має намір "провести" супутниковий інтернет до літаків. Крім того, Google планує урізати доходи іноземних блогерів.

Про це і та інше в добірці головних новин зі світу технологій за тиждень.

Apple готує березневу презентацію та український сайт

За даними авторитетних інсайдерів, на 23 березня запланована презентація нових продуктів Apple. Очікується, що компанія представить мітки AirTags, нову лінійку iPad, в тому числі моделі серій Pro і Mini.

Також презентують телеприставку Apple TV з ігровою спрямованістю і нове покоління бездротових навушників AirPods. До речі, незадовго до анонсу був розкритий їх дизайн.

Крім того, на офіційному сайті Apple запрацював український розділ. Передбачається, що це може свідчити про майбутній вихід компанії на ринок України. На сьогодні офіційна продукція Apple реалізується через авторизованих рітейлерів.

Капіталізація біткойна перевищила 1 трлн доларів

На тлі стрімкого зростання курсу біткойна його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів. Іншими словами, це сумарна вартість всіх біткойнів, які перебувають в обігу.

Станом на 13 березня на криптовалютній біржі Coindesk за біткойн дають майже 57 000 доларів.

SpaceX заведе інтернет на кораблі та літаки

Космічна компанія SpaceX планує підключити до свого супутникового інтернету Starlink великі транспортні засоби по всьому світу - від вантажівок до літаків і кораблів. Відповідна заявка подана до Федеральної комісії із зв'язку США.

На сьогодні на навколоземній орбіті вже перебувають понад 1 100 супутників Starlink, а бета-обслуговування клієнтів почалося в США, Канаді і Великобританії за ціною 99 доларів на місяць.

При цьому для доступу до інтернету необхідно обладнання авансовою вартістю 499 доларів. Це так званий Starlink Kit, який складається з невеликої тарілочної антени та маршрутизатора Wi-Fi.

Китай запустив експериментальний супутник для моніторингу космосу

Китай здійснив запуск ракети-носія нового покоління "Чанчжен-7A Y2", яка виведе на орбіту експериментальний супутник для випробування нових технологій з моніторингу космосу. Модифікована ракета використовує екологічно чисте паливо з рідкого кисню і гасу. Про сам супутник поки докладної інформації немає.

Ілон Маск будує гігантську батарею в Техасі

Дочірня компанія Tesla будує гігантську батарею потужністю понад 100 мегават. Роботи проводяться в Англтоні, штат Техас приблизно в 65 км на південь від Х'юстона. Передбачається, що така батарея зможе забезпечити енергією близько 20 000 будинків.

Це особливо актуально з урахуванням планів Маска з будівництва міста та розширенню виробництва в Техасі, а також недавнього енергетичного колапсу після крижаного шторму.

Автопілот Tesla буде набагато гіршим, ніж очікувалося

Керівництво компанії Tesla відправило регулюючим органам Каліфорнії лист, в якому говорить, що автопілот для її електромобілів не призначений для управління без участі водія, незважаючи на назву "повністю автономна система водіння".

Це означає, що в поточному вигляді і навіть в найближчій перспективі бортовий комп'ютер і система відстеження дороги в автомобілях Tesla не зможуть гарантувати достатній рівень надійності і безпеки.

Samsung готує перший ноутбук на своєму процесорі

Samsung на 17 березня оголосив презентацію Galaxy Awesome Unpacked 2021. Очікується, що південнокорейська компанія представить середньобюджетні смартфони Galaxy A52 і A72, а також перший ноутбук на базі фірмового процесора Exynos з графікою AMD.

Google урізає дохід YouTube-блогерів

З червня 2021 року Google почне утримувати в казну США податки з доходів іноземних YouTube-блогерів. Податок буде стягуватися з прибутку від переглядів реклами, суперчата, суперстикеров і донатов від користувачів з США.

Для зарубіжних блогерів дохід, створений у США, буде обкладатися податком у розмірі від 0% до 30% в залежності від того, чи є між країнами угода про виключення подвійного оподаткування. Для нульової ставки треба вчасно подати необхідні документи.

Якщо ж блогер не надасть Google свої податкові дані до 31 травня 2021 року, весь його дохід з платформи буде обкладатися податком у 24%.