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Інтернет від SpaceX буде доступний на кораблях і літаках

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 17:42
Інтернет від SpaceX буде доступний на кораблях і літаках Фото: запуск ракети-носія Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)
Автор: РБК-Україна

Американська космічна компанія SpaceX має намір підключити до супутникового інтернету Starlink великі транспортні засоби - від вантажівок до літаків і кораблів. Ця послуга буде доступною по всьому світу.

Про це пише CNBC з посиланням на заявку SpaceX, подану до Федеральної комісії щодо зв'язку США.

Як йдеться в листі директора SpaceX з супутникової політики Девіда Голдмана, це послужить громадським інтересам, оскільки новий клас наземних компонентів для супутникової системи розширить діапазон частот, доступних для транспорту по всьому світу.

На сьогодні SpaceX запустила понад 1 100 супутників у рамках проекту Starlink. У жовтні 2020 року почалося раннє обслуговування клієнтів в США, Канаді та Великобританії за ціною 99 доларів на місяць.

Інтернет Starlink також включає в себе авансову вартість обладнання, необхідного для підключення, у розмірі 499 доларів. Starlink Kit включає в себе користувальницький термінал (невелику тарілочну антену) і маршрутизатор Wi-Fi.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX планує запустити чергову партію супутників Starlink наступного тижня.

Також повідомлялося, що SpaceX виведе на орбіту супутник GPS третього покоління.

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