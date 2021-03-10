Телеприставка і нові AirPods: Apple може незабаром провести першу презентацію у 2021

Компанія Apple може провести свою першу презентацію у цьому році через пару тижнів. Вона може відбутися вже 23 березня

Дату презентації назвали відразу два заслужених мережевих інформатори: Джон Проссер і DuanRui добре себе зарекомендували по попереднім витокам інформації, пов'язаним з компанією Apple.

За попередніми даними, в цей день компанія може представити мітку-маячок AirTags, реліз якої вже кілька разів відкладали, нову лінійку планшетів iPad, у тому числі моделі серій Pro і Mini.

Також на заході презентують бездротові навушники AirPods c укороченою "ніжкою" або взагалі без неї, а також телеприставку Apple TV з ігровою спрямованістю.