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Капіталізація біткойна перевищила 1 трильйон доларів після різкого зростання криптовалюти

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 11:40
Капіталізація біткойна перевищила 1 трильйон доларів після різкого зростання криптовалюти Фото: біткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн у вівторок, 9 березня, виріс на 9% до 54 тисяч доларів, досягнувши самого високого рівня з середини лютого. Капіталізація криптовалюти (сумарна вартість всіх біткойнів в обігу) знову перевищила 1 трильйон доларів.

Про це свідчать дані Coinmarketcap.

Біткойн досяг історичного максимуму в 58 354 доларів 21 лютого. В результаті його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів.

Капіталізація біткойна перевищила 1 трильйон доларів після різкого зростання криптовалюти

Потім біткойн впав до 45 тисяч доларів, однак у березні зростання поновилося.

Згідно з останнім звітом Goldman Sachs, станом на 4 березня річна прибутковість біткойна, становила близько 70%, була приблизно вдвічі вище, ніж у наступного найближчого конкурента, енергетичного сектора.

Нагадаємо, ринки криптовалюти в цьому році розгорілися, оскільки великі і компанії починають серйозно ставитися до класу активів, вкладаючи гроші в сектор і викликаючи довіру дрібних спекулянтів.

Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon. Тим не менш, багато аналітиків та інвесторі як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.

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