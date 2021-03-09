Капіталізація біткойна перевищила 1 трильйон доларів після різкого зростання криптовалюти

Біткойн у вівторок, 9 березня, виріс на 9% до 54 тисяч доларів, досягнувши самого високого рівня з середини лютого. Капіталізація криптовалюти (сумарна вартість всіх біткойнів в обігу) знову перевищила 1 трильйон доларів.

Згідно з останнім звітом Goldman Sachs, станом на 4 березня річна прибутковість біткойна, становила близько 70%, була приблизно вдвічі вище, ніж у наступного найближчого конкурента, енергетичного сектора.

Потім біткойн впав до 45 тисяч доларів, однак у березні зростання поновилося.

Нагадаємо, ринки криптовалюти в цьому році розгорілися, оскільки великі і компанії починають серйозно ставитися до класу активів, вкладаючи гроші в сектор і викликаючи довіру дрібних спекулянтів.

Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon. Тим не менш, багато аналітиків та інвесторі як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.