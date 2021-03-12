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Китай запустив у космос експериментальний супутник. Буде моніторити космічну середу

Новость на русском → Китай, П'ятниця 12 березня 2021 11:27
Китай запустив у космос експериментальний супутник. Буде моніторити космічну середу Фото: супутник (pixabay)
Автор: Ігор Литвиненко

Китай в п'ятницю, 12 березня, провів запуск ракети-носія "Чанчжен-7A Y2". Вона повинна вивести на орбіту експериментальний супутник, який буде займатися випробуваннями нових технологій.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Запуск ракети стартував о 1:51 за пекінським часом з космодрому Веньчан, розташованого в провінції на півдні Китаю Хайнань. Даний супутник буде, зокрема, відчувати технологію моніторингу космічного середовища.

Відзначається, що ракета "Чанчжен-7A Y2" є модифікованою версією ракети "Чанчжен-7". Дана ракета на 7 метрів вище попередньою версією і здатна відправляти на орбіту вантаж вагою не менше 7 тонн.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці лютого китайський марсіанський зонд Tianwen-1 вийшов на паркувальну орбіту Марса, де він проведе три місяці.

Також повідомлялося, що в США стурбовані можливостями, якими володіють Росія і Китай в космосі. Країни мають лазерними системами, здатними здійснювати атаки на американські супутники.

Крім цього РБК-Україна писало, що американська компанія SpaceX погодилася запустити український супутник "Січ 2-1" в космос.

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