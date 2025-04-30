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ВСУ поразили 15 районов с техникой и военными России. Названы самые "горячие" направления фронта

Украина, Среда 30 апреля 2025 08:42
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ВСУ поразили 15 районов с техникой и военными России. Названы самые "горячие" направления фронта Фото: ВСУ поразили 15 районов с техникой и военными России (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За 29 апреля на фронте в Украине произошли 177 боевых столкновений. Самыми "горячими" являются три направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаба ВСУ.

Самые "горячие" участки фронта

На Покровском направлении украинские защитники остановили 75 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполовка.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес восемь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также осуществил 250 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 13 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и в направлении Отрадного.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ в Украине

Всего за прошедшие сутки потери России составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, одну РСЗО, 112 БпЛА оперативно-тактического уровня, 179 автомобильной и девять единиц специальной техники оккупантов.

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